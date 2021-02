Video - Sneeuwpop maken saai? Bouw dan een Ferrari! - Autoblog.nl

In één weekend en met voldoende sneeuw kan jij je eigen Ferrari bouwen.

Voor het eerst in (wat voelt als) een lange tijd ligt er weer een dikke sneeuwlaag over Nederland. Dat betekent dat kinderen en volwassenen overdag druk in de weer zijn met sleeën, sneeuwballen en sneeuwpoppen, om zo te genieten van het bevroren water, voor zolang als het nog kan. Maar wat als je een sneeuwpop een beetje saai vindt, wat als je liever een wat ambitieuzer project op wil pakken? Wel, dan kan je altijd nog een sneeuwauto maken.

Dat is precies wat een jong koppel in Litouwen heeft gedaan, schrijft Storyful. Voor hun project hebben ze niet iets ‘saais’ als een crossover uitgekozen, maar een ware hypercar. De Ferrari LaFerrari, om precies te zijn, die ze op ware grootte hebben nagemaakt uit sneeuw en ijs.

Ze hadden twee dagen nodig om de juiste vorm uit te kunnen hakken, waarbij ze duidelijk op de details hebben gelet. Neem nou de luchtinlaten bij de voorbumper en de motorkap, of de diffuser en de uitlaten aan de achterzijde. Het mooiste is misschien wel dat de hele auto echt op de wielen lijkt te rusten, door het uitsnijden van de wielkasten en een klein laagje onder de auto.

Na het uithakken van de vorm vond het tweetal echter nog niet dat ze klaar waren. Ze pakten daarna namelijk de kwasten, verfpotjes en spuitbussen uit de kast, om de auto de klassieke rood-zwarte kleurstelling mee te geven. Zelfs het Ferrari-logo boven de voorste wielkasten en op de neus ontbreekt niet. Gelukkig voor het tweetal kunnen ze nog een tijdje genieten van hun creatie; in tegenstelling tot Nederland blijft de temperatuur in Litouwen voor de komende weken naar verwachting nog onder het vriespunt.

Foto: LaFerrari van @Mats_Bulters via Autojunk.nl.