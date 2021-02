F-Type ontwerper begint eigen automerk Ava - Autoblog.nl

Ava is een automerk dat voertuigen gaat maken met een nostalgisch tintje en vermoedelijk een pittig prijskaartje.

Hij was onder meer verantwoordelijk voor de Aston Martin DB9, de Vanquish en de Jaguar F-Type. Ja, laat dat ontwerpen maar aan Ian Callum over. Dat heeft de beste man wel in zijn vingers. Na een lange carrière vertrok de designer in 2019 bij Jaguar Land Rover. Achter de geraniums zitten was voor de 66-jarige geen optie, want Callum kondigt een nieuw project aan.

Dit keer gaat hij niet voor een autofabrikant werken, maar zit hij zelf aan de knoppen. Samen met designer Peter Brock werkt hij aan automerk Ava. Dit is een nieuw elektrische merk, met een eerste auto geïnspireerd op de Corvette C2. De lijnen van het voertuig zullen voor een groot deel overeen komen. Het grote verschil zit hem in de aandrijflijn. Deze zal dus elektrisch zijn.

De keuze voor een Corvette C2 is niet heel bijzonder. Brock leverde namelijk in 1957 schetsen aan bij General Motors wat uiteindelijk de Corvette C2 werd. Voor nu is er alleen een teaser vrijgegeven van de elektrische auto, maar de heren beloven spoedig met meer informatie te komen. Ze omschrijven het als de hyperclassic.

Een samenvatting van het merk is eigenlijk dat ze geloven dat de klassieker in zijn huidige vorm geen bestaansrecht heeft. In plaats van klassiekers om te bouwen naar EV’s, kiezen ze bij het automerk Ava voor de restomod aanpak. Over snelheid hoef je in elk geval niet te klagen. De eerste EV krijgt een vermogen variërende van 1.200 pk tot en met 2.000 pk met vierwielaandrijving. Ierland is het land waar de auto geproduceerd moet gaan worden. Verwacht wel dat de kosten voor de elektrische auto in het hoge segment zullen begeven.