Autoblog.nl

Video: Vergeten te spiegelen..

Auteur: , gepost om 4 Reacties

Je zal maar het slachtoffer zijn van zo’n onoplettende automobilist

Een domme schade waar je niets aan kunt doen. Nou ja, misschien uitwijken of remmen. Maar dit verwacht je dan ook niet.

Bekijk ook deze video: Uitlijnen kan geen kwaad

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

  2. dare2think zegt

    Ik zou weleens een goed onderzoek willen zien naar het profiel/persoonlijkheidstype dat altijd de oorzaak is van dit soort ongevallen. Gewoon vanuit interesse.

    Het kan bijna niet anders of er moet een bepaalde statistiek achter zitten. In mijn dagelijkse woon-werksleur zijn er altijd wel 5 van de 100 die vooral anderen nodig hebben om veilig te rijden. En dan vraag ik me weleens af wat de kans is dat figuur X binnen een jaar blikschade veroorzaakt.

    En verzekeringen zouden dat ook heel graag weten..

  4. joejojo2012 zegt

    Boompje is weg en helaas nog niet vervangen door een nieuw boompje. Dit is in Cluj-Napoca, Roemenistan. Rij ik elke ochtend langs, altijd goed opletten hier :) https://www.google.nl/maps/@46.7680792,23.5619483,3a,75y,164.32h,82.97t/data=!3m7!1e1!3m5!1sJ8CntJDOR_gxwEJNRyPSlw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D7.031780810798168%26panoid%3DJ8CntJDOR_gxwEJNRyPSlw%26yaw%3D164.31510292266012!7i16384!8i8192!5m1!1e1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEzMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Geef een reactie

Autoblog

Merken