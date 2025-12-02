Video: Vergeten te spiegelen..

Je zal maar het slachtoffer zijn van zo’n onoplettende automobilist
Een domme schade waar je niets aan kunt doen. Nou ja, misschien uitwijken of remmen. Maar dit verwacht je dan ook niet.
Bekijk ook deze video: Uitlijnen kan geen kwaad
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om
Reacties
Mini Joe zegt
Arme boom, nog jong aan het begin van een lang leven.
Geknakt door het groot kapitaal.
Komt kameraden uit alle landen
Vecht tegen deze uitwassen en koopt voortaan een sedan
dare2think zegt
Ik zou weleens een goed onderzoek willen zien naar het profiel/persoonlijkheidstype dat altijd de oorzaak is van dit soort ongevallen. Gewoon vanuit interesse.
Het kan bijna niet anders of er moet een bepaalde statistiek achter zitten. In mijn dagelijkse woon-werksleur zijn er altijd wel 5 van de 100 die vooral anderen nodig hebben om veilig te rijden. En dan vraag ik me weleens af wat de kans is dat figuur X binnen een jaar blikschade veroorzaakt.
En verzekeringen zouden dat ook heel graag weten..
Hubert zegt
Je zou daar maar fietsen.
joejojo2012 zegt
Boompje is weg en helaas nog niet vervangen door een nieuw boompje. Dit is in Cluj-Napoca, Roemenistan. Rij ik elke ochtend langs, altijd goed opletten hier :) https://www.google.nl/maps/@46.7680792,23.5619483,3a,75y,164.32h,82.97t/data=!3m7!1e1!3m5!1sJ8CntJDOR_gxwEJNRyPSlw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D7.031780810798168%26panoid%3DJ8CntJDOR_gxwEJNRyPSlw%26yaw%3D164.31510292266012!7i16384!8i8192!5m1!1e1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEzMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D