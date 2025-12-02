De volgende bestseller van Nederland wordt onthuld in Brussel

In Brussel wordt een belangrijke nieuwkomer onthuld.

De bestsellers van Nederland zijn aardig goed te voorspellen. Bij de introductie van bijvoorbeeld de Volvo EX30, de Skoda Elroq en de Kia EV3 wisten we direct al: deze komt bovenaan de verkoopstatistieken. De Kia EV2 is ook zo’n auto. Dit model kan de verkoopcijfers van Kia naar nieuwe hoogtes stuwen.

Het is al langer bekend dat deze auto in aantocht is, maar het wordt nu echt concreet. We hebben namelijk niet alleen een datum, maar ook een locatie voor de wereldpremière. Kia trekt het doek namelijk op 9 januari tijdens de Autosalon van Brussel het doek van de EV2.

Wat kunnen we verwachten van de EV2? De naam zegt het al: een EV3, maar dan kleiner. Het gaat dus om een B-segment SUV. Deze auto is ontwikkeld in en voor Europa. Vandaar dat Kia ook kiest voor een première op Europese bodem.

Qua vormgeving zal de EV2 geen verrassing worden. Sowieso is het design van Kia heel voorspelbaar en bovendien hebben we al de EV2 Concept gezien. Kia kennende zal de productieversie minimaal afwijken van de concept car.

Waar we vooral benieuwd naar zijn is het prijskaartje. De EV2 kan in potentie een echte prijsknaller worden. De EV3 is er vanaf 37 mille, dus de EV2 kan daar een paar duizend euro onder gaan zitten. Kia communiceerde eerder een prijs van net boven de €30.000. Dat zou genoeg moeten zijn om deze auto een verkoopkanon te maken.