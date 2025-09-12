Video: Spookrijder ontwijken

Gelukkig is er nog een rijbaan.
Je schrikt je wezenloos, er komt een auto op je af. Ontwijken is niet altijd even makkelijk, je moet de juiste keuze maken.
Bekijk ook deze video: Rallyrijder schrikt zich het apezuur
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 1 Reactie
Gelukkig is er nog een rijbaan.
Je schrikt je wezenloos, er komt een auto op je af. Ontwijken is niet altijd even makkelijk, je moet de juiste keuze maken.
Bekijk ook deze video: Rallyrijder schrikt zich het apezuur
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
potver7 zegt
Gezien de snelheden die daar gereden worden, lijkt het mij een weg waar het sowieso niet zo heel slim is om op de linker rijstrook te blijven rijden. Natuurlijk zit die spookrijder fout, maar de camerameneer/-mevrouw had het probleem ook kunnen voorkomen door rechts te gaan rijden – dan had die witte SUV het mogen oplossen.