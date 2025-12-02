Koop een echte Brabus van nep-LEGO

Brabus is helaas niet groot genoeg voor een samenwerking met de echte LEGO.

De vriendin van Brabus-baas Constantin Buschmann kwam onlangs in opspraak omdat ze losging op iemand die een nep-Brabus had gekocht. Niet zo chique, maar we snappen dat Brabus niet blij is met imitators. Intussen gaan ze wel in zee met een fabrikant van nep-LEGO…

Nu is dat volledig legaal, want het patent op de LEGO-steentjes is al een tijdje verlopen. Als gerespecteerd merk wil je echter in zee gaan met de echte LEGO. Dat doen veel autofabrikanten, zoals Porsche, Ferrari en Bugatti. Voor Brabus lijkt dit echter te hoog gegrepen, want zij werken nu samen met BlueBrixx. Dat is een Duitse fabrikant van LEGO-sets die geen LEGO zijn.

Ze lanceren nu een set van de Brabus Crawler. Dat is een soort off-road buggy met de neus van een G-Klasse én de V8 uit een G63. Deze levert 900 pk. Maar het is dus geen Mercedes verder. Samengevat: je hebt een neppe G-Klasse van nep-LEGO.

Het is wel een set waar je even zoet mee bent. De auto is 1:8, dezelfde schaal als de bekende LEGO Technic supercars, zoals de GT3 RS en de Bugatti Chiron. De set bestaat in totaal uit 4.280 steentjes.

Nep-LEGO heeft in ieder geval één voordeel: het is goedkoper dan echte LEGO. Dit set is in de webshop van Brabus te koop voor €203,26. Dat is niet direct goedkoop, maar voor een vergelijkbaar LEGO-set betaal je al snel het dubbele.