Verkeersruzies. Begin er gewoon niet aan.

Ook al is verleiding toch zo groot. Er komt nooit wat goeds van. In sommige gevallen loopt het zelfs uit op schade. Zoals in dit geval. Een pittige rekening voor de eigenaar van deze Ford.

Door zo dicht op zijn voorligger te rijden ontstaat er een botsing. Een dure botsing, want de airbags van de Ford ploffen. Die denkt de volgende keer wel een tweede keer na bij zo’n nutteloze ruzie..