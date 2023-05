Beschonken bestuurder verzint een enorm ‘goed’ excuus…

Nou is geen enkel excuus goed voor een beschonken bestuurder, maar dit slaat werkelijk alles…

We hebben het al vaak genoeg gezegd, drank en verkeer gaat niet samen. Als je het in je hoofd haalt om beschonken achter het stuur te kruipen, ben je gewoon een oelewapper. Of eigenlijk een veel ergere benaming, maar die mogen wij hier niet bezigen, er lezen ook kinderen mee

Maar goed, er zijn nog steeds oelewappers die het in hun hoofd halen om beschonken achter het stuur te stappen. En in plaats van op de blaren te zitten als ze betrapt worden, verzinnen de bestuurders vaak de meest rare excuses om onder een straf uit te komen.

Zo ook de bestuurder die we vandaag bespreken…

Beschonken bestuurder verzint raar excuus

In Amerika werd een man namelijk staande gehouden toen hij in een ietwat beschonken toestand achter het stuur had plaatsgenomen. Hij had wat te hard gereden en dat was voor de plaatselijke koddebeier genoeg reden eens een kijkje te gaan nemen.

Maar wat schetste zijn verbazing toen de agent bij de auto aankwam? De bestuurder had flaporen en een pluizige vacht. Ook hijgde hij, had hij een vrolijk kwispelend staartje en stonk hij ietwat eigenaardig uit de bek, zogezegd.

Inderdaad, er zat een hond achter het stuur. Naast de trouwe viervoeter zat een man die ook eigenaardig uit de bek stonk, maar dan naar de drank. Wat bleek, de beschonken bestuurder was snel van plaats gewisseld met zijn huisdier. Zo hoopte hij onder een bekeuring uit te komen.

Beschonken hond achter het stuur

Daar trapte de Amerikaanse sterke arm natuurlijk niet in en eiste dat de man een zogeheten ‘sobiety test’ afnam, dus op 1 been lopen en andere lastige trucjes uithalen. Al na 20 meter lag de man op zijn snufferd.

Natuurlijk werd de beschonken bestuurder ingerekend en hij kreeg aanklachten voor meerdere overtredingen aan zijn broek, waaronder voor te hard rijden, dronken roijden en vluchten voor de politie.

Of hij er ook een heeft gekregen voor het allerstomste excuus dat ooit iemand heeft verzonnen is niet bekend.

Woef!