Video: vraagje, moet je zo over een rotonde rijden?

Toegegeven, een rotonde begrijpen is ook heel lastig.

Of niet? In Nederland is een rotonde gemeengoed, maar dat is niet overal zo. In andere landen zie je dat automobilisten soms moeite hebben met het benaderen van een rotonde. Het is me regelmaat verbazingwekkend om te zien hoe verkeersdeelnemers een situatie inschatten en daar vervolgens een geheel eigen draai aan geven.

Deze automobilist maakt het wel heel bont en neemt een creatieve weg. Dat lijkt ons toch niet helemaal de bedoeling. Het gebeuren werd vastgelegd door een dashcam.

