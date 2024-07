Jullie haten de nep-uitlaten van Audi, dit doet Audi

De nep-uitlaten van Audi kon echt, kreeg Audi te horen. Gelukkig doen ze er wat aan!

Wij autoliefhebbers zijn op zich niet zo heel erg moeilijk. Als Alfa Romeo gewoon elk jaar de een achterwielaangedreven sedan met Busso-motor levert, zijn wij blij. Het enige dat we doen is zeuren dat het altijd hetzelfde is. Kijk maar naar Aston Martin, dat 15 jaar lang de mooiste auto’s ter wereld bouwde. De laatste 10 jaar daarvan was er kritiek dat het teveel op elkaar leek…

Maar dat is gewoon kritiek, geen haat. Zoals we altijd zeggen bij Autoblog: “lelijkheid mag, mits een functie heeft”. Dus een Multipla is juist briljant: lelijk maar er zit logica achter. De varkensneus van BMW dient geen enkel nut dan alleen aan te geven dat het een nieuw product is. Dat zal dus sneller verouderen.

Maar waar wat de liefhebbers, puristen en fanboys echt haten, is als iets nep is. Nep-luchtinlaten of ‘C63‘-badges op een auto met een 2.0 motor. Maar wat nog het allerergst is: nep-uitlaten. Bij sommige auto’s zie je een soort chroomstrip die iets van een uitlaat-uiteinde suggereren, als een soort sok in de onderbroek. Je ziet het niet, maar het lijkt erop.

Nep-uitlaten Audi

Nee, wij doelen echt op de échte nep-uitlaten. Diverse Audi’s zijn worden daarom heel erg gehaat. Althans, men haat de uitlaten. Het gaat om de Audi SQ5 en de S-modellen met dieselmotor. Goed nieuws: die nep-uitlaten gaan verdwijnen en dat komt omdat jullie massaal geklaagd hebben (en de klanten waarschijnlijk ook). Dat meldt een woordvoerder van Audi aan het Britse Auto Express.

Voor ons de SQ5 nog enigszins te billijken, daar de vorm iets afwijkt en de strip doorloopt in naar de andere zijde. Ziet het als vier sokken in de onderbroeken.

De Audi S6 (bijvoorbeeld) is een complete Kips die uit de gulp hangt, om in die puberale analogie te spreken. De Audi S6 heeft gewoon vier uitlaat-pijpen die nep zijn. Dat zie je direct.

Opvolgers

Maar de opvolger van de Audi S4 en Audi S5, verwarrend genoeg Audi S5 genaamd, heeft weer ‘hete’ uitlaten. De woordvoerder verklaart dat Audi dit besloten heeft naar aanleiding van de feedback van klanten.

Of aspirant-klanten, wellicht. Er was ook niet echt een reden voor om met die nep-uitlaten in de weer te gaan. Vroeger hadden Audi’s gewoon de uitlaat weggewerkt onder de bumper, later werden ze zichtbaar

De Audi Q5, A7 (opvolger van de A6) en Q7 staan op stapel en die zullen ook een S-versie krijgen. In alle gevallen lijkt het erop dat die ook teruggrijpen naar échte uitlaten.

A5 A5 Avant S5 S5 Avant

Een andere reden om te grijpen naar zichtbare uitlaten, is wellicht om duidelijker te maken wanneer je een Audi met plofmotor (oneven nummers) of Audi met elektromotor (even nummers) van doen hebt.

Saillant detail, het is nog niet helemaal duidelijk of de Audi A8 nu een opvolger met benzine- of elektromotor krijgt. Als Audi het de duurzame overstap nog één generatie uitstelt, zal de grote limousine zich als Audi A9 identificeren.

Zijn we dan klaar met zeuren? Welnee! Wellicht om te jennen, zien we het vlaggetje van de S-modellen nu ook op de A-modellen. Alsof BMW een ///M-logo op een niet-M plakt. Kan niet.

Via: Auto Express