Video - Zelfrijdende racer wil niet racen, knalt tegen muur - Autoblog.nl

Autonome auto’s de toekomst? Niet als we het voorbeeld van deze zelfrijdende racer moeten geloven, die bij de start meteen tegen een muur knalt.

De eerste bocht van een autorace wil nog wel eens aardig spannend zijn. Dan zijn alle deelnemers nog lekker compact en kan één verkeerde stuurbeweging al zorgen voor een flinke crash. Kennelijk kan het echter ook misgaan als je met één auto racet, zoals onderstaande clip van een Roborace-wedstrijd aantoont.

Maar eerst even over die wedstrijd. Want wat is Roborace? Het is een competitie van zelfrijdende auto’s waarbij zes teams in tijdsraces van drie rondes de beste tijd proberen neer te zetten. De auto’s zijn elektrisch en worden bestuurd door kunstmatige intelligentie. Die in dit geval niet zo intelligent blijkt te zijn.

Wat we zien is de auto van team Acronis SIT Autonomous. De auto moet net starten voor zijn eerste rondje, waarbij de start in een flauwe bocht is. In een bocht moet je uiteraard de voorwielen draaien, wat de AI dan ook braaf doet. Het stuur is alleen iets te ver doorgedraaid. Na de start rijdt de auto namelijk meteen naar rechts richting de muur. Dat leidt uiteraard tot een botsing, waardoor de race van Acronis al voorbij is voordat deze überhaupt is begonnen.

Op Reddit schrijft een van de Acronis-ontwikkelaars waarom de zelfrijdende racer tegen de muur knalde. Door een storing blokkeerde het stuur volledig naar rechts. De auto wilde het stuur wel terugdraaien, maar door die vergrendeling lukte dat niet. Het versnellen werkte wel normaal, waardoor de auto tegen de muur aan knalde. De oorzaak van het vergrendelen is nog niet bekend.

Bij Roborace gebruikt ieder team dezelfde DevBot 2.0-auto en ontwikkelen ze zelf de software van de auto’s. De race van deze week was op het Thruxton Circuit in het Verenigd Koninkrijk. Uiteindelijk wisten slechts twee van de zes teams de race af te maken.

Dank Pieter voor de tip!