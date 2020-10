Gasly is 'verrast' dat hij niet naast Verstappen mag rijden - Autoblog.nl

Na die GP van Italië dacht Gasly dat hij wel het teammaatje van Verstappen mocht worden, hij is dan ook verrast dat hij bij AlphaTauri moet blijven.

Een glorieuze GP van Italië en een matige Albon; het lijkt misschien alsof Albon en Gasly eigenlijk van stoeltje zouden moeten wisselen. Helaas voor Gasly denkt Red Bull daar zelf niet zo over, aangezien hij volgend jaar gewoon bij AlphaTauri moet blijven. Volgens het persbericht was Gasly daar ‘extreem blij’ mee, al had hij kennelijk ook andere emoties bij zijn AlphaTauri-stoeltje…

Tegen Motorsport zegt Gasly namelijk ‘verrast’ te zijn dat hij niet is gevraagd voor een Red Bull-stoeltje. Hij benadrukt dat hij niet teleurgesteld is, maar dat hij wel verrast is dat Red Bull kennelijk niet eens overwoog om hem dat stoeltje aan te bieden.

In veertien jaar tijd hebben alleen Sebastian Vettel en ik een race gewonnen bij dit team. Seb werd gepromoveerd naar Red Bull waar hij vier titels won met het team. Daarom ben ik verrast dat ze mij niet eens overwogen voor het Red Bull-stoeltje. Ik heb twee podiumplaatsen behaald met Toro Rosso, ik denk dat dit seizoen prima gaat en het enige dat ik kan doen is om te proberen om wat sterke prestaties neer te zetten. Pierre Gasly

Gasly zegt niet of hij weet waarom ze hem niet hebben overwogen. Hij zegt alleen dat de top van Red Bull een ‘strategie’ heeft. Hij zegt nog steeds te dromen van een team waarin hij kan strijden voor de wereldtitel, maar dat hij op dit moment gaat focussen op het team waar hij nu in zit.