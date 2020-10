Polestar 2 krijgt tweede terugroepactie in een maand tijd - Autoblog.nl

Eerst ging het om een softwareprobleem, maar bij deze tweede terugroepactie van de Polestar 2 moet er hardware vervangen worden.

Hier op Autoblog hebben we het vaak over de kwaliteitsproblemen van Tesla. Denk maar aan de slecht ontworpen achterbumpers, ophanging of daken zonder lijm. Wat dat betreft doen die gevestigde autofabrikanten dat wel beter… toch?

Nou, in het geval van Polestar lijkt dat wel mee te vallen. Okay, technisch gezien is Polestar een nieuw merk, maar ze kunnen sterk leunen op de kennis en kunde van Volvo. En dat is wel een merk wat – al dan niet terecht – als betrouwbaar bekend staat.

Die betrouwbaarheid lijkt bij de Polestar op dit moment echter wel mee te vallen. Sinds een paar maanden produceren ze namelijk de Polestar 2, waarvan er nu minimaal 4586 stuks de fabriek hebben verlaten. En die 4586 auto’s moeten weer terug naar Polestar. Voor de tweede keer deze maand.

Polestar is deze keer niet zo heel scheutig met details. Volgens een statement zijn de omvormers op de meeste Polestar 2’s namelijk defect. Deze omvormers zetten de energie vanuit de accu om naar de energie die de elektrische motoren nodig hebben. Een vrij cruciaal onderdeel dus. Wat er precies defect is aan de omvormer is niet duidelijk.

Naast de omvormer, is ook de High Voltage Coolant Heater defect. Hierbij gaat het om 3150 auto’s, ietsjes minder dan met de defecte omvormer dus. Dit onderdeel zorgt ervoor dat zowel de cabine als de accu’s opgewarmd kunnen worden als dat nodig is. Eigenlijk zijn het dus twee oproepacties ineen.

Getroffen klanten licht Polestar vanaf maandag 2 november in over het probleem en de volgende stappen. De terugroepactie is vrijwillig, al lijkt het ons niet heel handig om rond te rijden met een omvormer die niet goed werkt. Klanten moeten met hun auto naar de werkplaats, waar de defecte onderdelen omgewisseld worden. Zowel de omvormer als de HVCH kunnen in één werkplaatsbezoek omgewisseld worden. Als je je auto laat repareren, krijg je meteen een upgrade waarmee je softwareupdates OTA kan ontvangen. Dus je gaat er bij deze tweede terugroepactie van de Polestar 2 nog op vooruit ook.

Bij auto’s die nog niet zijn geleverd, vervangt Polestar de defecte onderdelen vooraf. Daardoor kan het nu wel langer duren voordat mensen hun auto hebben. Dat laatste is wel een mogelijk probleem, met die stijgende bijtelling in het achterhoofd…