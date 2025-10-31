Autoblog.nl

Video: Zo klapte de trein op een vrachtwagen in Gelderland

De vrachtwagen was te langzaam in het wegkomen.

Gisterochtend is een trein op een vrachtwagen geklapt in Gelderland. Dit zijn de videobeelden van het incident.

