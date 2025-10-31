Video: Zo klapte de trein op een vrachtwagen in Gelderland

De vrachtwagen was te langzaam in het wegkomen.
Gisterochtend is een trein op een vrachtwagen geklapt in Gelderland. Dit zijn de videobeelden van het incident.
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 6 Reacties
Reacties
maarteno zegt
Ook al wist ik dat het ging gebeuren, had ik toch nog steeds zoiets van geef nou gaaaaaas
audirs3 zegt
Echt he… Wat een oetlul die chauffeur. Die verdient dat rijbewijs echt niet.
Maarten123 zegt
Bijzonder hoe lui in zo’n situatie zulke domme beslissingen maken. Zijn blijkbaar van mening dat een slagboom meer schade aanricht dan een trein.
mashell zegt
In paniek doen mensen zelden logische of verstandige dingen. Want het verstand zegt liever slagboom kapot dan truck kapot maar het hart staat je ook niet toe de slagboom er af te rijden.
jaapiyo zegt
Potverdrie d66 is 1 dag de grootste en nu al zit het spoor met de gebakken peren.
Jozo zegt
Dat is mooi Kilo Utrecht Tango…met PEEEREN!