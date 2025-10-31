Dit zijn ze: de kandidaten voor de Auto van het Jaar 2026!

Wie zal er vandoor gaan met de felbegeerde titel? Wij hebben al een vermoeden.

In januari is het weer tijd voor de Autosalon van Brussel, die relevanter is dan ooit. Zo heeft Brussel het stokje overgenomen van Genève als de locatie waar de Europese Auto van het Jaar wordt bekend gemaakt. Vandaag is de nieuwe shortlist bekendgemaakt voor de belangrijkste autoverkiezing van het jaar.

De vakjury uit 23 verschillende landen heeft de koppen bij elkaar gestoken en daar zijn weer zeven finalisten uit gekomen. Dit zijn, in alfabetische volgorde:

de Citroën C5 Aircross

de Dacia Bigster

de Fiat Grande Panda

de Kia EV4

de Mercedes-Benz CLA

de Renault 4

en de Skoda Elroq

Vorig jaar kwam de Renault 5 als winnaar uit de bus (samen met de Alpine A290), een uitslag waar heel weinig mensen een probleem mee hadden. Dit was de tweede overwinning voor Renault op rij, want in 2024 won de Renault Scenic E-Tech. En het kan zelfs een hattrick worden, want deze keer is dus de Renault 4 genomineerd.

Toch is er een andere favoriet dit jaar, wat ondergetekende betreft. De nieuwe Mercedes CLA. Dit is een auto die echt de bakens verzet, met 800V-technologie en een snellaadvermogen van 320 kW. Ook de range van 792 kilometer is ongekend in dit segment.

Mocht Mercedes de Auto van het Jaar-verkiezing winnen, dan zou dat de eerste keer zijn in 51 jaar. De eerste en tevens laatste keer dat Mercedes won was in 1974, met de W116 450 SE.

De andere kandidaten zijn allemaal variaties op bekende thema’s. De Grande Panda staat op hetzelfde platform als de Citroën ë-C3 die vorig jaar werd genomineerd, de Bigster is een grotere Duster, de Elroq is een kleinere Enyaq en het Kia-platform kennen we inmiddels ook wel.

Dat zijn allemaal geen baanbrekende auto’s. Al hoeft dat een overwinning niet in de weg te staan. In 2023 won namelijk de Jeep Avenger… Maar wij zetten toch in op de Mercedes CLA. Wat zeggen jullie?