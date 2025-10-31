Dit zijn ze: de kandidaten voor de Auto van het Jaar 2026!

Wie zal er vandoor gaan met de felbegeerde titel? Wij hebben al een vermoeden.
In januari is het weer tijd voor de Autosalon van Brussel, die relevanter is dan ooit. Zo heeft Brussel het stokje overgenomen van Genève als de locatie waar de Europese Auto van het Jaar wordt bekend gemaakt. Vandaag is de nieuwe shortlist bekendgemaakt voor de belangrijkste autoverkiezing van het jaar.
De vakjury uit 23 verschillende landen heeft de koppen bij elkaar gestoken en daar zijn weer zeven finalisten uit gekomen. Dit zijn, in alfabetische volgorde:
- de Citroën C5 Aircross
- de Dacia Bigster
- de Fiat Grande Panda
- de Kia EV4
- de Mercedes-Benz CLA
- de Renault 4
- en de Skoda Elroq
Vorig jaar kwam de Renault 5 als winnaar uit de bus (samen met de Alpine A290), een uitslag waar heel weinig mensen een probleem mee hadden. Dit was de tweede overwinning voor Renault op rij, want in 2024 won de Renault Scenic E-Tech. En het kan zelfs een hattrick worden, want deze keer is dus de Renault 4 genomineerd.
Toch is er een andere favoriet dit jaar, wat ondergetekende betreft. De nieuwe Mercedes CLA. Dit is een auto die echt de bakens verzet, met 800V-technologie en een snellaadvermogen van 320 kW. Ook de range van 792 kilometer is ongekend in dit segment.
Mocht Mercedes de Auto van het Jaar-verkiezing winnen, dan zou dat de eerste keer zijn in 51 jaar. De eerste en tevens laatste keer dat Mercedes won was in 1974, met de W116 450 SE.
De andere kandidaten zijn allemaal variaties op bekende thema’s. De Grande Panda staat op hetzelfde platform als de Citroën ë-C3 die vorig jaar werd genomineerd, de Bigster is een grotere Duster, de Elroq is een kleinere Enyaq en het Kia-platform kennen we inmiddels ook wel.
Dat zijn allemaal geen baanbrekende auto’s. Al hoeft dat een overwinning niet in de weg te staan. In 2023 won namelijk de Jeep Avenger… Maar wij zetten toch in op de Mercedes CLA. Wat zeggen jullie?
Reacties
Robert zegt
De CLA zou ook mijn eerste keuze zijn, al is de R4 eigenlijk nog net ff wat beter en praktischer dan de winnaar van vorig jaar, de R5. Dus die maakt ook zeker een kans.
Joris24 zegt
Wat je al zegt – het zijn allemaal geen baanbrekende auto’s. Ik ben een ouwe zeur geworden, maar als een dacia bigster, een fiat panda en een citroen C5 het beste zijn wat de automarkt te bieden heeft dan kunnen ze beter stoppen met dit soort verkiezingen.
JanJansen zegt
Niet mee eens, een goede auto maken in die prijsklasse is zo veel moeilijker dan wordt gedacht. Dit waren toch wel terechte winnaars.
mashell zegt
Geen baanberekende auto’s? De elektrische actieradius van de CLA in zo’n compact formaat auto is echt wel baanbrekend.
audirs3 zegt
Wat een armoe dit jaar… De Grand Panda is dan misschien nog wel de leukste.
Eigenlijk vreemd dat de iX3 er niet tussen staat, vind ik wel de meest baanbrekende auto van dit jaar.
Hubert zegt
Niet echt iets wat duidelijk boven de anderen uitspring voor wat betreft vooruitgang en innovatie.
Ik sla dit jaar maar over.
gregorius zegt
Kwam maandag bij de service, MB service, hier in Zwitserland.
Ik kreeg een EQA 350 4matic, vrijwel full option mee; prima auto; prima techniek, maar van buiten is het vreselijk.
Vraag ik: waarom EQA 350 als loaner, toch veel logischer? Tja, was een show-auto; niemand wilde dat ding kopen.
Dus ik vraag: ik zag dat je ook de nieuwe CLA kan boeken om mee te testrijden.
Zei hij: ja, en je kan kiezen wanneer, want er is totaal geen animo voor. Die elektrische modellen verkopen we totaal niet hier.
Vond ik dan toch wel weer grappig.
Johanneke zegt
Sowieso de CLA, enkel en alleen omdat een aerodynamische auto altijd moet winnen van die achterlijke crossovers die iedereen koopt.
mashell zegt
Zal de Panda wel worden, Stelantis kan wel een oppepper gebruiken.
ericc zegt
Voor mij is dat de M2 CS. Jammer dat dit soort auto’s niet voorkomt in dit politiek geladen show.