De best verkochte EV occasions tot nu toe

De markt voor gebruikte elektrische auto’s is in 2025 opnieuw flink in beweging!

Ook dit jaar zijn er weer verschuivingen op het gebied van de bestverkochte EV occasions. Nieuw factoren spelen hierbij een rol. Leasecontracten lopen af, nieuwe modellen druppelen binnen en de prijzen van elektrische occasions worden steeds aantrekkelijker.

Op basis van de cijfers van VWE Automotive (januari t/m september 2025) zetten we de populairste gebruikte EV’s van Nederland op een rij. Verrassing. De nummer één is dezelfde als vorig jaar.

Onverminderd populair: Tesla Model 3

De Tesla Model 3 blijft ook in 2025 de absolute koploper op de occasionmarkt. Waar er vorig jaar al 3.846 exemplaren werden verkocht bij autobedrijven, staat de teller dit jaar na negen maanden op 6.146 stuks. Dat is bijna een verdubbeling in één jaar tijd.

De eerste generatie Model 3’s is inmiddels vijf tot zes jaar oud. Leasecontracten lopen af, waardoor gebruikte exemplaren hun weg naar de occasionmarkt vinden. Of de export. Combineer dat met scherpe prijzen en prestaties die anno 2025 nog steeds prima zijn. Dan is het niet zo gek dat dit de bestverkochte EV onder de occasions van Nederland blijft.

En de rest?

Op ruime afstand volgen de Volkswagen ID.3 (2.195) en de Audi e-tron (1.865). De ID.3 is een bekende elektrische auto en modern genoeg om in de smaak te vallen bij EV-kopers. De e-tron was ooit nieuw een deftige premium-EV die nu dankzij koning afschrijving voor een fractie van de nieuwprijs te koop staat.

De Peugeot e-208 en de Fiat 500e blijven met respectievelijk 1.497 en 1.495 verkopen ook populair. Beide zijn compact, betaalbaar en bijvoorbeeld geschikt als tweede auto in het huishouden. De Volvo XC40 (1.440) en de Kia e-Niro (1.405) zijn eveneens bekende namen die in het lijstje staan.

Opvallend is de verschuiving in de lijst: modellen als de Hyundai Kona en Renault Zoe, die in 2023 en 2024 nog de hoogste plekken bezetten, zakken wat terug. Ze blijven populair, maar worden langzaam ingehaald door nieuwere en moderner ogende modellen. Ook de Volvo EX30 doet meteen mee in zijn eerste jaar, met 1.254 verkochte exemplaren. In dat geval gaat het natuurlijk om zeer jong gebruikte auto’s met een lage kilometerstand. Maar wel al auto’s die op kenteken stonden en dus onder de occasionmarkt vallen.

Top 15 elektrische occasionverkopen 2025 (jan t/m sep 2025)

Tesla Model 3 – 6.146 Volkswagen ID.3 – 2.195 Audi e-tron – 1.865 Peugeot e-208 – 1.497 Fiat 500 – 1.495 Volvo XC40 – 1.440 Kia e-Niro – 1.405 Hyundai Kona – 1.326 Volvo EX30 – 1.254 Renault Zoe – 1.236 Volkswagen e-Golf – 1.155 MINI Electric – 1.143 Tesla Model Y – 1.142 Peugeot e-2008 – 1.026 Volkswagen ID.4 – 998

Bron: VWE Automotive

Opvallende stijging in totaalverkopen

In totaal werden er 56.469 gebruikte volledig elektrische personenauto’s verkocht bij autobedrijven in Nederland, tegenover 51.887 in dezelfde periode vorig jaar. De occasionmarkt groeit dus stevig door, ondanks de stijgende export van elektrische auto’s.

De marktverbreding is duidelijk te zien. Waar in 2023 en 2024 vooral een handvol bekende modellen de toon zette, zien we in 2025 veel meer spreiding. Nieuwe generaties EV’s, betere accu’s en lagere prijzen maken elektrisch rijden steeds normaler.