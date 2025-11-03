Video: Zo kwetsbaar ben je op de motor

In de auto zit je dan toch wat lekkerder.
In het geval van een (klein) ongelukje kun je altijd beter in een auto zitten, dan op de motor.
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 3 Reacties
Reacties
Mini Joe zegt
Altijd lekker een automobilist die achter het stuur zit te slapen
RobTWo zegt
En daarom moet je nooit achteraan het rijtje of in de file midden op een rijstrook gaan staan.
Robert zegt
Nou, over de middenstreep is ook niet ideaal, zeker als de motorrijder in kwestie dan net ff in de dode hoek van de automobilist vóór hem blijft hangen – heb ik ook vaak genoeg meegemaakt.
Wat doet die potentiële orgaandonor trouwens stoer, zo met losse handjes rijden. Nog een geluk voor hem, dat hij het stuur weer net op tijd vastgreep toen hij van achteren werd aangetikt.