Video: Zo kwetsbaar ben je op de motor

In de auto zit je dan toch wat lekkerder.

In het geval van een (klein) ongelukje kun je altijd beter in een auto zitten, dan op de motor.

Reacties

    • Robert zegt

      Nou, over de middenstreep is ook niet ideaal, zeker als de motorrijder in kwestie dan net ff in de dode hoek van de automobilist vóór hem blijft hangen – heb ik ook vaak genoeg meegemaakt.

      Wat doet die potentiële orgaandonor trouwens stoer, zo met losse handjes rijden. Nog een geluk voor hem, dat hij het stuur weer net op tijd vastgreep toen hij van achteren werd aangetikt.

