Verrassend. Een plan van de overheid dat niet werkt

Dat hoor je bijna nooit, dat een plan van de overheid niet werkt zoals het zou moeten. Of wacht…

Er wordt al jaren geroepen dat ondernemers massaal moeten overstappen op elektrische bedrijfswagens. De overheid zet zero-emissiezones uit, trekt deadlines strak en verwacht dat de markt vanzelf volgt. Maar in de praktijk blijft het allemaal stroperig verlopen. Zeg maar dat het plan niet werkt dus.

Ondanks dat elektrische busjes vaak goedkoper zijn in totale kosten dan diesel, blijft de overstap uit. Volgens leasemaatschappij Ayvens komt dat vooral door financiële onzekerheid. En dat klinkt veel realistischer dan welk beleidsdocument dan ook.

Sinds januari van dit jaar zijn de eerste zero-emissiezones in Nederlandse steden actief. Vanaf 2027 verdwijnen Euro-5 bedrijfswagens uit binnensteden. In 2029 moeten dieselbusjes helemaal weg. Het plaatje is duidelijk: de overheid duwt hard richting elektrisch.

Goh. Een plan van de overheid dat niet werkt

Maar op straat merk je daar weinig van. Slechts 4,6 procent van de bedrijfswagenvloot is elektrisch. De rest rijdt nog gewoon rond in diesels die volgens de papieren planning over een paar jaar nauwelijks nog welkom zijn.

De leasemaatschappij preekt voor eigen parochie en claimt dat bepaalde leaseconstructies de ondernemers veel geld kunnen schelen. Zou ik ook doen als ik een leasemaatschappij zou zijn, maar soit. Hoe ze dat doen moet je maar even aan het bedrijf zelf vragen, da’s zulke droge kost, daar snapt deze ADHD’er niks van. Hee kijk, een vlinder.

Toch blijft de grootste hobbel dezelfde, ondernemers zijn voorzichtig. Na zware jaren en vooral een zeer onzekere toekomst durven velen simpelweg geen risico te nemen, hoe mooi het rekenplaatje ook lijkt. Ondertussen worden de eisen vanuit opdrachtgevers strenger, dankzij de overheid. Steeds vaker moet je emissievrij leveren als je de stad in wilt.

Wie geen elektrisch busje heeft, valt daarom sneller buiten de opdrachten. Het werkt dus meerdere kanten op: de overheid duwt, de markt trekt en de ondernemer in het midden probeert vooral te overleven.

Uitstel blijft nog even mogelijk dankzij soepelere ontheffingen, maar wie ruimte heeft om wél te investeren kan volgens de kenners beter niet te lang wachten. Want of je het nu wilt of niet, elektrisch wordt het nieuwe normaal.

Alleen gebeurt het, zoals zo vaak, nu net iets minder soepel dan de overheid zou willen.