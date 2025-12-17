Omdat we nou net het verkeerde doen, vinden zij.

Het besluit is gisteren gevallen en daar hebben we uitgebreid over geschreven, het Europese verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s voor 2035 gaat voorlopig niet door. Sommige landen vieren dit als een overwinning voor keuzevrijheid en industrie.

Maar terwijl Europa ademhaalt, komt er een opmerkelijke waarschuwing uit onverwachte hoek. Volgens BYD is dit precies het soort besluit waarmee Europa zichzelf in de voet schiet.

BYD ziet het simpel. Elektrificatie gaat wereldwijd gewoon door. De grote markten zetten stappen vooruit, bouwen fabrieken, veroveren schaalvoordelen en drukken de prijzen omlaag. Door het verbod te schrappen, denkt Europa dat het de eigen autofabrikanten beschermt.

De Chinezen vinden ons oerdom

BYD zegt, het tegendeel gebeurt. Fabrikanten blijven hangen in een situatie waarin ze én oude technologie moeten onderhouden én nieuwe technologie moeten opschalen. Dat kost tijd, geld en focus. Ondertussen rennen de concurrenten door.

Het schrappen van het verbod geeft op papier meer ruimte. In de praktijk maakt het de kloof met internationale merken alleen groter. Want wie nu al volledig inzet op elektrisch, profiteert straks van lagere kosten en volwassen productieketens. Europese merken moeten dat tempo bijbenen, maar krijgen geen duidelijk einddoel meer om naartoe te werken.

Het besluit voelt voor BYD als een signaal dat Europa niet durft te kiezen. En een industrie die niet kiest, verliest richting. Terwijl andere regio’s vooruitgaan, zet Europa een stap achteruit in de hoop tijd te winnen. Maar tijd winnen werkt alleen als de rest stil blijft staan.

En dat gebeurt nu net niet…