Range Rover ontwikkelt de beste auto voor elke narcist

Range Rover heeft een nieuwe gimmick. Het merk komt met een nieuwe lakafwerking die gemaakt lijkt voor de betere narcist. En dat glimt zó hard dat je zelf kunt zien hoe geweldig je eruit ziet. Het doet meteen denken aan de naamgever Narcissus, die ooit bleef staren naar zijn eigen spiegelbeeld en daar smoorverliefd op werd, je weet wel.. Alleen is het deze keer geen vijver, maar een SUV van een paar ton die dienstdoet als rijdende reflectie.

Het idee van Range Rover is simpel: nog meer personalisatie, nog meer uiterlijk vertoon. Als bijna elk luxemerk inmiddels dezelfde opties aanbiedt, dan zoek je het dus in iets anders. In dit geval dus de glans.

Hoe ze het precies doen is minder mysterieus dan de marketing doet vermoeden. De basislak bevat fijnere metallic pigmenten die licht veel gelijkmatiger terugkaatsen dan normale verf. Daaroverheen gaat een heldere, extreem gladde toplaag die meerdere keren wordt gepolijst tot bijna spiegelkwaliteit.

Die twee elementen samen zorgen voor de diepe glans en de sterke reflectie, vooral bij direct licht. Technisch knap werk, maar het verandert niets aan hoe de auto rijdt.

In het dagelijks gebruik levert dit verder geen extra comfort, snelheid of praktische voordelen op. Je komt er niet sneller mee door de file en je parkeert er niet beter door. Maar voor wie graag even in de deur van zijn eigen auto kijkt of alles nog recht zit, is dit natuurlijk wel een leuk speeltje.

Of de wereld zat te wachten op een soort autolak die concurreert met je badkamerspiegel qua reflectie valt te betwijfelen. Maar goed, elke markt zoekt zijn eigen manieren om op te vallen. En als je dan toch iets bedenkt, dan maar iets waarin je jezelf tenminste duidelijk terugziet. Je rijdt natuurlijk niet voor niets in een spiegel.