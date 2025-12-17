Snelwegblokkeerders lopen straks het risico op een flinke tik

Een figuurlijke tik natuurlijk, maar wellicht ook wel een met de lange lat…

Hee, eindelijk. Het geluid dat je al jaren hoort bij politie, wegbeheerders en mensen die gewoon willen doorrijden: het kabinet zegt nu ook dat er harder moet worden opgetreden tegen snelwegblokkades. Asfaltklevers, ofwel activisten die zich aan wegen vastplakken en daarmee het verkeer urenlang platleggen, moeten voortaan sneller worden vervolgd, vindt de (demissionaire) regering.

Het is niet dat dit fenomeen van blokkeren nieuw is. We roepen al jaren dat het helemaal nergens op slaat dat die lui gewoon met hun veganistische reet op de snelweg gaan zitten en daar zonder douw vanaf komen. Het is namelijk niet alleen gevaarlijk, maar ook gewoon heel vervelend.

Flinke tik voor snelwegblokkeerders

Niet alleen voor ‘gewone’ automobilisten, maar ook voor ondernemers, hulpdiensten en iedereen die afhankelijk is van een betrouwbare infrastructuur. Al jaren klinkt de roep om snellere aanpak, betere handhaving en duidelijke consequenties. En nu geeft het kabinet daar eindelijk gehoor aan. Hè hè…

Het plan is om procedures te versimpelen en duidelijker te maken wanneer iemand strafbaar is. Betere coördinatie tussen politie, justitie en wegbeheerders moet ervoor zorgen dat blokkades niet eindeloos kunnen voortduren zonder dat er iets gebeurt. En deze mensen langer opsluiten kan ook helpen, denken ze in Den Haag.

Of dit alles straks echt effect heeft zal moeten blijken. Maar het signaal is in elk geval duidelijk: de overheid wil niet langer toekijken hoe kleine groepen het verkeer telkens weer stilleggen, zonder dat er snel juridische stappen volgen. Of een paar flinke tikken, natuurlijk.

Kom maar door met deze plannen, liever gisteren dan vandaag. Afblijven van onze snelweg!