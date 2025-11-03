Maken of kraken, ‘geborsteld staal’ op een F40?

Uniek is het in ieder geval.

De grootste tuningbeurs staat weer voor de deur: morgen barst in Las Vegas het SEMA-feestje los. Daar zullen weer de nodige bijzondere en ook controversiële creaties te bewonderen zijn. Zoals deze aangepaste Ferrari F40.

Voor de puristen is er maar één kleur op een Ferrari F40 geoorloofd: Rosso Corsa. Dat is namelijk de enige kleur die af fabriek is geleverd. Giallo Modena of Blu Pozzi is al ‘not done’. Laat staan een kleur die helemaal niet voorkomt in het pallet van Ferrari.

Gelukkig hoeven de puristen zich niet al te druk te maken om deze Ferrari F40, want het is een wrap. Dit is wel een heel bijzondere wrap, want deze heeft een geborsteld staal-look. Het gaat om de kleur Blue Steal van Inozetek, die gelimiteerd is op 50 rollen. Ja, dat bestaat dus ook: gelimiteerde wraps.

De F40 is tevens voorzien van aftermarket velgen. Dit zijn meerdelige velgen van het Amerikaanse merk AL13. Dat hadden natuurlijk BBS-velgen moeten zijn, maar vooruit. Ze staan zeker niet verkeerd onder een F40, in combinatie met de verlaging.

Deze Ferrari F40 is overigens een ware kameleon. Deze auto heeft in verschillende gedaantes op de beursvloer gestaan. Zo was deze F40 vorig jaar crèmewit met verchroomde veelspaaks velgen en het jaar daarvoor groen met gouden BBS-velgen. Ook is de auto nog roze en wit geweest.

Is deze SEMA-creatie heiligschennis of stiekem wel tof? Dat mogen jullie uitvechten in de reacties.