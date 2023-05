Video: zo ontstaat een sinkhole

Langzaam maar zeker wordt het gat in de weg groter.

Een sinkhole kan ontzettend gevaarlijk zijn. Met een groot gat verdwijnt de auto inclusief bestuurder in het gat. Op camerabeelden is te zien hoe een klein gat op de weg in deze situatie langzaam groeit tot een sinkhole. Uiteindelijk valt de schade in deze situatie mee, al had een beter oplettende bestuurder deze ietwat knullige crash met de Skoda kunnen voorkomen.