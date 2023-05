Range Rover SV nu ook met 615 pk uit de V8

Downsizen? Welnee, joh! De Range Rover SV is er nu met 615 pk uit een V8!

De Range Rover is al jaren de standaard luxe SUV voor de persoon die alles wenst. Ja, er zijn een hele hoop concurrenten bijgekomen tegenwoordig, maar de Range Rover is nog altijd Het Origineel. Zoals Jeremy Clarkson zei: If you want a pet, you can have something expensive, like an Iguana with a silver necklace or you can have something cheap, like an ant. Or, you can use your common sense and have a Labradog.

Dure Range Rover

En met die redenering moet je dus altijd kiezen voor een Range Rover. Maar wat als je juist een hele dure Rang Rover wenst? Dat kan nu geregeld worden! Range Rover (geen Land Rover meer, hè) heeft namelijk de mogelijkheden qua aankleding uitgebreid met SV Bespoke.

Het eerste dat je echt even moet doen, is dus een Range Rover Autobiography of een Range Rover SV kopen van de huidige generatie (de L460). Dan is er namelijk ineens meer mogelijk qua materialen, kleuren en afwerking. Een gewone HSE of Vogue is dus echt niet goed genoeg.

Er zijn namelijk maar liefst 391 verschillende kleurenthema’s beschikbaar. Verder biedt Range Rover ook 230 unieke lakkleuren. Met Match to Sample kun je nog verder je auto individueel aankleden. Denk daarbij aan items als uniek borduurwerk en ‘exclusieve afwerkingsdetails’.

S63 motor van BMW Motorsport

Maar het gaat verder dan dat. Zoal de titel verklapt hebben we het over 615 pk uit een V8. Hoe zit dat? Dat gaan we dus voor je toelichten, uiteraard. In eerste instantie is daar namelijk de P460e en een P550e.

Dat zijn beiden een plug-in hybride met respectievelijk 460 en 550 pk. Daarmee kun je tot wel 121 km -puur elektrisch rijden. Maar er zijn ook twee V8-motoren, in beide is het de 4.4 van BMW.

Je kon al kiezen uit een versie met 530 pk, maar er is nu ook een nieuw topmodel, de P615, met 615 pk voor de Range Rover SV. Het koppel van de P615 is 750 Nm, evenveel als de V8 levert in de P530. Of het nu gaat om de oude N63-motor of de compleet nieuwe S68-motor is overigens niet duidelijk. Meestal kunnen we dat herleiden uit de cborgin en slag, maar die zijn bij deze twee motoren namelijk identiek.

Wij gaan er (dankzij Autocar) van uit dat dit nog de S63-motor is die we ook kennen uit de BMW X5 M. De BMW S68 is de laatste V8 die BMW gaat maken. Van de S68 is er geen N-versie meer) en ligt nu in de BMW 750i en X7 M50i.

