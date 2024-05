Hoe ziet jouw ideale Ferrari 12Cilindri eruit?

Doe even alsof je een potentiële klant bent met de configurator van de hagelnieuwe Ferrari 12Cilindri.

Groot nieuws voor Ferrari. Na een lange, lange bloedlijn van modellen met een gigantisch krachtige V12 voorin, zou 2024 net zo makkelijk het jaar geweest kunnen zijn waar die bloedlijn eindigt. In plaats daarvan gaat ‘ie nog een generatie verder met de gloednieuwe 12Cilindri. Zonder hybride, zonder andere vormen van alternatieve aandrijflijnen en ook nog steeds zonder turbo. Dat het nog kan in 2024, dat moet je Ferrari meegeven.

Uiterlijk

Als er een nieuwe Ferrari wordt onthuld, gaat het tegenwoordig eigenlijk maar weinig meer over de prestaties. Want iedereen heeft wel een mening over het uiterlijk. Als je het ondergetekende vraagt is het erg simpel: dit is de mooiste Ferrari sinds de F12. Waar de 812 altijd voelde als een voorzichtige evolutie is dit iets echt nieuws. Net als de Roma, wat ook een bloedmooie auto is, lijkt Ferrari met één been in de toekomst te staan en met het andere been in het verleden. Dat de 12Cilindri erg op een 365 GTB/4 Daytona lijkt is namelijk geen toeval, maar het is erg smaakvol uitgevoerd.

Configurator

Goed, alles wat er wél te melden is over de ins en outs van de Ferrari 12Cilindri heeft Wouter je vannacht al verteld, inclusief persplaatjes. Die geven weer hoe Ferrari de auto het liefst samenstelt, maar smaken verschillen en een kleur kan een hoop verschil maken. Gelukkig dat daarom ook de configurator al live is voor zowel de 12Cilindri als de 12Cilindri Spider.

Qua kleuren is het meestal niet zo spannend bij Ferrari. Het merk is te trots op zichzelf om andere kleuren aan te bieden dan hun eigen historische palet, ook al is er met Tailor Made nog het één en ander meer mogelijk. Het palet bevat alle kleuren die je wel kent, zoals Rosso Corsa, Giallo Modena, Rosso Dino, Blu TDF en nog veel meer.

Ook de kleur die ik heb gekozen voor de coupé, namelijk Grigio Titanio. Normaliter staat een donkerblauwe kleur als Blu TDF, Blu Scozia of Blu Swaters een Ferrari met de motor voorin uitstekend, maar op de 12Cilindri verbloemt de donkere kleur de zwarte elementen te veel. En die maken hem juist uniek. Een geel of oranje is dan weer gelijk erg schreeuwerig, dus dan is een lichte tint zilver met een hint blauw erin eigenlijk perfect. Je hebt een paar velgopties, maar zwarte velgen ben ik geen fan van en deze zilveren velgen passen goed bij de kleur. De Scuderia Shields en goudgele remklauwen geven toch nog iets van kleur mee.

In het interieur kan je ook meer aanvinken dan je ooit nodig denkt te hebben en kan je eigenlijk alles in elke kleur krijgen wat je maar wil. Dus ook het onderste en bovenste gedeelte beige met alles ertussenin donkerblauw, het stuur en stoelen incluis. Ook hier maken subtiele gele details zoals de stiksels en gordels het af, al moet je met die laatste uitkijken wanneer je een zalmroze overhemd of T-shirt aandoet.

Modern

Overigens geinig om te vermelden: bij het configureren van de Ferrari 12Cilindri kun je allerlei zaken aanvinken die je nooit zou associëren met Ferrari. 360 graden camera, draadloze smartphone-oplader, CarPlay en Android Auto, zelfs Adaptive Cruise Control! Wat je dan weer wel verwacht omdat Ferrari hier al sinds de vroege jaren ’10 furore mee maakt: een display voor de neus van de passagier waardoor deze kan meekijken hoe hard je rijdt en hoe veel toeren de motor draait.

Spider

Uiteraard is de Spider ook al te configureren, dus leggen we daarmee even uit wat er gebeurt als je wel een donkere kleur kiest. Het kan, maar je haalt het unieke van de auto een beetje uit het ontwerp. Jammer, want Verde British Racing zoals gekozen is een gave kleur. En vooruit, zonder Scuderia Shields en met carbon Ferrari-logootjes in de velgen en de alternatieve velgontwerpen haal je alle kleur er ook wel een beetje uit.

Dat gezegd hebbende is de specificatie zoals op de persfoto’s voor de Ferrari 12Cilindri Spider eigenlijk briljant. Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe kleur genaamd Verde Toscane met een veelal donker interieur, maar dan wel met de iets lichtere ‘Cuoio’-kleurige stoelen. Voor de fijnproever mooi afgemaakt met de rest van het interieur in ‘Cioccolato’.

Kortom: er is genoeg te kiezen en het mag zo gedurfd als je, eh, durft. Neem dus vooral even een kijkje bij de configurator, voor zowel de Coupe als de Spider.