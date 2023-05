Rimac Nevera is SNELLER dan opgave, pakt 23 records

De Rimac Nevera is 23 manieren sneller dan wat dan ook op deze planeet.

Elektrische auto’s kunnen heel erg saai zijn, maar ook heel erg leuk. Kijk maar eens naar de Rimac Nevera. Dat is de opvolger van de Rimac Concept One, een auto die al bizar snel was, eh, is!

Maar het kan dus heel erg veel sneller. Dat bewees Rimac op de testfaciliteit van Automotive Testing Papenburg in, eh, Papenburg. Dat is een kombaan, vlak over de grens bij Nederland en een ideale locatie om hoge snelheden te halen.

De ligging is wel toevallig, want Papenburg is een paar kilometer rijden van de A31, bij Rhede kun je erop. Op de A31 is het vrij eenvoudig mogelijk om enigszins veilig hoge snelheden te halen. Het is er vaak erg rustig en vrij overzichtelijk. Als je met 250 door Friesland rijdt.

Papenburg

Maar 250 km/u is kinderspel voor de Rimac Nevera. Dus is Papenburg misschoen toch een uitkomst. De Rimac Nevera was voor de gelegenheid voorzien van Michelin Pilot Sport Cup 2R-banden.

Medewerkers van Racelogic en Dewesoft waren aanwezig om metingen te verrichten en te verifiëren. Niet alleen wilde men de cijfers weten, maar gezien het potentieel van de Nevera moesten er ook records sneuvelen.

Rimac Nevera sneller dan fabrieksopgave!

Nou, dat gebeurde! Van 0-96 km.u moest in 1,85 seconden lukken, maar Rimac kreeg het voor elkaar in 1,74 seconden. Wel is het een prestatie van niets, want er is gebruik gemaakt van ‘one foot rollout’.

Dat is een logisch overblijfsel uit de dragwereld en geeft een enorm vertekend beeld. 50 jaar gelden was het prima, supercars hadden toen toch minimaal 5 seconden nodig om de 100 te halen. Maar nu we onder de 2 seconden zijn aangekomen, moet men een nieuwe methode bedenken.

Van 0 naar 400 naar 0

Maar even positief. Rimac pakte een heel bijzonder record. Een discipline die bijna geen enkele auto überhaupt kan halen, laat staan in een korte tijd. Het gaat om de tijd van stilstand naar 400 km/u én weer terug naar 0.

Het record daarvan stond op naam van de Koenigsegg Regera 31,49 seconden, maar is nu van Rimac, want de Nevera deed het in 29,94 seconden. Ongelooflijk! Dat is sneller dan een McLaren F1 doet van 0-350 km/u. De Rimac gaat dan nog eens 50 km/u harder én staat dan ook nog eens stil.

Records die de Rimac Nevera heeft gepakt:

Tests Racelogic (seconds) Dewesoft (seconds) 0-60 mph 1,74 1,74 0-100 km/h 1,82 1,81 0-200 km/h 4,42 4,42 0-300 km/h 9,23 9,22 0-400 km/h 21,32 21,31 100-200 km/h 2,59 2,59 200-300 km/h 4,81 4,79 200-250 km/h 2,00 2,00 0-100-0 km/h 4,03 3,99 0-200-0 km/h 8,85 8,86 0-300-0 km/h 15,68 15,70 0-400-0 km/h 29,94 29,93 Kwartmijl 8,26 8,25 Achtste mijl 5,46 5,44 Halve mijl 12,82 12,83 Staande mijl 20,62 20,59 0-100 mp/u 3,23 3,21 0-120 mp/u 4,19 4,19 0-130 mp/u 4,74 4.75 0-250 mp/u 21,89 21,86 60-130 mp/u 2,99 2,99 0-200 mp/u 10,86 10,86

Kortom, de concurrentie heeft weer iets om zich op stuk te bijten! Uiteraard zijn er ook bewegende beelden. Let op: sommige beelden kunnen als snel ervaren worden.

