Volkswagen: niet jij naar een laadpaal, maar laadpaal naar jou

De Duitse autofabrikant draait de rollen om.

Het voordeel van een elektrische auto ten opzichte van een conventionele auto is dat je thuis de auto kunt laden. Dat gaat natuurlijk niet voor iedereen op. Ten eerste moet je een laadpaal op je oprit hebben. Niet iedereen heeft dat. Sterker nog, niet iedereen heeft een oprit. Vooral mensen die in de stad in een appartement wonen en de auto op straat parkeren kunnen niet zomaar thuis de auto opladen. Er zijn vaak wel parkeerplekken met laadpalen, maar hier kun je dan twee of drie auto’s kwijt.

Een straatbeeld met laadpalen op elke parkeerplek op straat of in een parkeergarage is ook niet alles. Zo zal het straatbeeld er niet mooier op worden. Bovendien kost dat serieus geld en is nog maar de vraag wat dit doet met het energienetwerk. Volgens Volkswagen ligt de oplossing veel eenvoudiger. Geen statische, maar mobiele laadpalen die in actie komen wanneer de elektrische auto daadwerkelijk geladen moet worden.

Volkswagen heef een concept uitgedacht waarbij autonome laadrobots geheel zelfstandig naar geparkeerde elektrische auto’s rijden om ze ter plekke op te laden. Als de batterij van de betreffende EV vol is kan de robot naar de volgende patiënt. Geen dure statische laadpalen, maar juice wanneer je het nodig hebt.

De laadrobots, zoals Volkswagen ze noemt, zijn onderdeel van toekomstige laadoplossingen waaraan het merk momenteel werkt. Het plan is nu nog toekomstmuziek. Voordat we zoiets in echt gaan zien zijn we jaren verder. Het idee is geschetst in een video die je hieronder kunt kijken.