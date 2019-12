Top 10: de goedkoopste tankstations van Nederland

Waar kun je binnen onze landsgrenzen het voordeligst je auto volgooien?

De tankslang erin steken, knijpen en en beetje om je heen kijken tot je ‘tik’ hoort. Pas op het einde naar het bordje kijken wat je moet afrekenen (of afgerekend hebt) en een zucht slaken. Het is de struggle van iedere tankende bestuurder zónder tankpas van de zaak. Of je bent het type rijder dat wel heel bewust naar het bordje kijkt tijdens het tanken. En dan yes in jezelf roepen als je exact uitkomt op 69,99. Gewoon voor het gevoel.

Hoe je ook tankt: we kunnen allemaal eens zijn dat we liever niet teveel betalen. Je hebt ongetwijfeld je favoriete pomp in de buurt waar jij je peut haalt, maar misschien loont het om dit lijstje eens te vergelijken met waar je woont. MultiTankcard heeft namelijk een jaar lang de prijzen van tankstations in Nederland bijgehouden. Zo kwam er een top 10 samen met de goedkoopste tankstations van ons land. Er kwamen twee winnaars met een gedeelde eerste plaats. Ze winnen de Slim Tanken Award 2019′ van MultiTankcard.

Het gaat hier om tankstations Tango in Groenlo en Total in Ruurlo. Beide gemeenten liggen in de provincie Gelderland. Niet geheel toevallig zijn beide plaatsen niet al te ver verwijderd van de Duitse grens, waar de grootste concurrentie vandaan komt. Hollanders rijden nu eenmaal graag een blokje om als ze ergens (flink) goedkoper kunnen tanken. Beide tankstations waren dit jaar goed voor een gemiddelde van 1,551 euro per liter voor Euro 95 (E5). Deze literprijs ligt 10 cent lager dan de gemiddelde betaalde pompprijs in Nederland.

Alle Nederlandse tankstations met tenminste 1.000 tankbeurten per jaar deden mee aan het onderzoek. De volledige top 10 met de goedkoopste tankstations van Nederland (jan-nov 2019) check je hieronder. Het zijn niet alleen tankstations bij de grensstreken. Ook diverse gemeenten in de randstad wisten het tot de top 10 te schoppen. Van het lijstje is slechts één tankstation een bemande pomp. Het gaat om de winnende Total in Ruurlo. Uit het onderzoek blijkt dat onbemande pompen gemiddeld 6 cent goedkoper zijn in vergelijking met bemande pompen. Het lijkt dat je bij een Tango of Makro-pomp vaak het goedkoopste uit bent. In 2019 steeg de benzineprijs met 1,8% van 1,61 euro naar 1,65 euro per liter in vergelijking met 2018. Diesel ging van 1,34 euro naar 1,36 euro (+1,4%). Slecht nieuws voor 2020. Ook volgend jaar gaan de brandstofprijzen weer omhoog.

10. Tango Zaandam

9. Makro Breda

8. Makro Delft

7. Tankstation Turfkade (Green Oil BV), Almelo

6. Makro Duiven

5. Makro Groningen

4. Joontjes Kreditank Sneek

3. Tango Borculo

2. Tango Winschoten

1. Tango Groenlo en Total Ruurlo Inz Kanters, Ruurlo

Foto: Porsche gaat tanken. Via @hhitalia op Autojunk