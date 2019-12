Rolls-Royce toont nieuwe vorm van ‘range-anxiety’

Even een laadpaal scoren is er niet zomaar bij.

We kennen Rolls-Royce allemaal van de enorm luxe automobielen. De weelderige slagschepen met gigantische V12’s, bizarre hoeveelheid luxe en statig c.q. protserig voorkomen, afhankelijk van hoe calvinistisch je bent ingesteld.

Rolls-Royce maakt echter ook vliegtuigmotoren. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat het een andere tak van Rolls-Royce is, die niet meer te maken heeft met de fabrikant van personenauto’s. Ze staan bekend om hun straalmotoren voor vliegtuigen, maar voor vandaag laten de Britten iets anders zien. Het is een compact vliegtuig met elektrische motoren. Het is het onderdeel van Rolls’ ACCEL-project, dat staat voor ACCelerating the ELectrification of Flight. Dat je het even weet.

Om het nog spannender te maken, deze elektrische motoren worden gevoed door accu’s. Juist met die accu’s is wat bijzonders aan de hand, want het in principe wil je zo min mogelijk overtollige massa mee aan boord en maximaal gebruik maken van de beschikbare ruimte. Normaal gesproken zijn accu’s ondingen, maar de 6.000 cel accu is dusdanig geconstrueerd dat deze zo klein en licht mogelijk is, aldus Rolls-Royce.

Volgens Rolls-Royce is deze accu voldoende om het lichte vliegtoestel van London naar Parijs te laten vliegen. Een vlucht van ongeveer 320 kilometer. Toch een bijzondere vorm van range anxiety, in de lucht wil je niet met lege accu’s ‘blijven hangen’. De accu’s zijn gekoppeld aan drie elektromotoren, goed voor een gezamenlijk vermogen van zo’n 500 pk. Mochten die 500 paarden niet voldoende zijn, volgens Rolls-Royce is 1.000 pk ook mogelijk.