Volkswagen Talagon heeft VR6 Turbo TSI motor! - Autoblog.nl

Bij de Volkswagen Talagon wordt VR6 en TSI ein-de-lijk gecombineerd.

Volkswagen heeft altijd zijn eigenwijze opossingen gehad als het aankomt qua layouts en motoren. Nee, we bedoelen niet de TDI-motoren. Naast het feit dat dat een vinding was van Fiat (jazeker), heeft de Volkswagen Group er wat bijzondere motoren gebouwd.

Denk aan de G-Lader, motoren met vijf kleppen per cilinder, downsize TSI-blokken en natuurlijk de VR- en W-motoren. Voor het eerst wordt de TSI met de VR-motor verenigd. Dat gebeurt namelijk en de compleet nieuwe Volkswagen Talagon.

5,15 meter lang

Mocht je de Volkswagen Talagon niet kennen, dat is een enorme (gloednieuwe) crossover van het merk. Het apparaat is 5,15 meter lang, 2 meter breed en en 1,80 meter hoog. De wielbasis bedraagt een vorstelijke 2,98 meter. Daarmee is de Volkswagen Talagon groter dan de huidige Volkswagen Touareg. Voor de context: die is 4,88 meter lang, 1,98 meter breed en 1,71 meter hoog met een wielbasis van 2,89 meter.











Platform Volkswagen Talagon

Wel is er een groot verschil met de Touareg. De nieuwe Volkswagen Talagon staat op een verlengde versie van het MQB-platform. Dit betekent een overdwars geplaatse motor. Vandaar dat er gekozen is voor een VR6-layout. Die past namelijk makkelijker bij auto’s die in basis voorwielaangedreven zijn.

De Volkswagen Touareg is stiekem geen VW, maar een Audi. De motor (een V6, geen VR6) is in lengte geplaatst voor de vooras, zo zit de transmissie recht op de as. Het is een wezenlijk verschil en levert dus een wezenlijk andere auto op.

Ruimte

De Talagon is voornamlijk bedoeld om meer ruimte te creëren in het interieur. De auto is niet zo luxe of capabel als een Touareg. In tegenstelling tot de Touareg kun je de Volkswagen Talagon als zes- of zevenzitter bestellen. Dus daar pakt de Talagon weer een paar puntjes.













Motor Volkswagen Talagon

Oh ja, voordaat we het vergeten komen we nog even terug op de motor. Het is een 2.5 TSI. Heel even dachten we aan een teruggetunede vijfcilinder, maar niets is minder waar. Aan de afbeelding te zien is duidelijk dat het een VR6 betreft. De motor levert precies 299 pk (toevallig 220 kW) aan vermogen en 500 Nm aan trekkracht.

Standaard heeft de crossover een zeventraps DSG automaat. Daarnaast heeft de auto vierwielaandrijving, geen permanent systeem als bij de Touareg, maar een 4Motion met haldex-koppeling. Als de voorwielen grip verliezen, mogen de achterwielen pas meedoen.

De Volkswagen Talagon wordt gebouwd in samenwerking met FAW en zal alleen in China geleverd worden. Hopelijk lepelt iemand het blok binnenkort in een Golf.