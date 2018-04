Volkswagen Tiguan 5N (2007 – 2016) – occasion video & aankoopadvies

Het kleine broertje van de Touareg.

Eind 2007 introduceerde Volkswagen haar compacte crossover, gebaseerd op de Volkswagen Golf. De Tiguan moest de competitie aangaan met populaire auto’s als de Nissan Qashqai en de Kia Sportage. De Tiguan werd gefacelift in 2011, waarbij de auto een veel moderner en strakker uiterlijk kreeg. Eind 2016 werd de tweede generatie Tiguan geïntroduceerd, welke de eerste generatie begin 2017 uit de showrooms verdrong.

Hoewel de Tiguan eerst alleen als vierwielaandrijver beschikbaar was, volgden later ook auto’s met alleen voorwielaandrijving. De Tiguan was leverbaar met benzinemotoren van 122 tot 210 pk, en met dieselmotoren van 110 tot 184 pk.

Aanbod op AutoTrack

Er staan een kleine 500 Tiguans van de eerste generatie te koop in Nederland, variërend in prijs van €8.500 tot een kleine €35.000 euro. Ongeveer 30% is uitgevoerd met een dieselmotor en hetzelfde geldt voor het aanbod aan auto’s met automaat.

Pluspunten

De degelijkheid van een Golf gecombineerd met de zitpositie van een SUV

Goede trekauto

Aandachtspunten

Aandrijflijn

Bekende problemen van de 1.4 TSI steken ook bij de Tiguan de kop op: zuigers vreten zich soms in in de cilinderwand en de distributiekettingen zijn gevoelig voor oprekken.

De DSG versnellingsbak met 7 versnellingen heeft in Rusland en China een garantie-uitbreiding gekregen. Dit naar aanleiding van problemen. Dezelfde DSG’s worden ook in Europa geleverd maar hiervoor is voor zover bekend nog geen garantie-uitbreiding of recall doorgevoerd. Probeer wat filerijden te simuleren of rijdt een stukje door een drukke stad. De bak moet vlot en soepel reageren en de koppeling mag niet slippen. De DSG met zes versnellingen zou minder problemen moeten geven, maar is ook niet vrij van spookverhalen op het internet. Houd wel in het achterhoofd: er rijden héél veel mensen probleemloos rond met DSG’s. Tegelijkertijd zijn er bedrijven die kunnen bestaan van alleen het vervangen / reviseren van DSG’s, dus de problemen zijn er wel degelijk.

Dubbelmassavliegwiel van de DSG is gevoelig voor overbelasting (zoals het trekken van een te zware aanhanger / caravan).

De 2.0 diesels zijn onderdeel van het Dieselgate-schandaal, er moet dus een fix op gedaan zijn of deze moet nog uitgevoerd worden. De softwareupdate wordt online nogal eens aangeduid als de oorzaak van meer motorgeluid, hoger verbruik en minder power.

De 2.0 benzine lust met name bij de vroege bouwjaren nog wel eens een slokje olie.

Het komt voor dat de koppakking inwendig lekt. Dit is alleen te herkennen aan een stijgend oliepeil. Zorg dat je dit direct laat repareren.

Onderstel

De 19 inch velgen zijn misschien tof om te zien, ze komen het comfort niet ten goede.

Interieur

Met name pre-facelift auto’s hebben wat plastic knoppen en paneeltjes die gevoelig zijn voor beschadigingen.

Exterieur

Het is een auto met enige offroad-capaciteiten, dus check goed de bodem en rondom voor bijbehorende schades.

Elektronica

De elektronische handrem blijft soms hangen,wat kan leiden tot overbelasting van de koppeling.

