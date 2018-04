De Audi SQ5 krijgt van ABT een dik…slank lijf???

Huh!?!

De hel is officieel bevroren. Normaal gaan berichten over tuning altijd over moddervette spoilers, extra brede skirts en megalomane pornojetsers. Maar ABT heeft iets nieuws verzonnen. De pornojetsers zijn voorzien van iets minder siliconen (20 of 21 inch in plaats van 22 inch) en ook voor de rest heeft de tuner uit Kempten het soort van bescheiden gehouden. Ze noemen het setje wat ze voor de Q5 en SQ5 (rijtest) ontwikkeld hebben zelf het ABT Aero Package Slim Body.

Écht subtiel is de nieuwe creatie overigens niet, je moet de term ‘Slim Body’ vooral relatief zien ten opzichte van de in Genève geïntroduceerde ‘Wide Body‘. Ook de Slim Body is nog altijd voorzien van de nodige tupperware in de vorm van skirts en strips aan de deuren. Tevens zijn de ‘zichtbaar gemaakte’ stortkokers met een diameter van 102 millimeter aanwezig. ABT is bijzonder trots op dit wapenfeit, daar de standaard (S)Q5 door Audi voorzien is van die verschrikkelijke nep-‘uitlaten’ in de bumpers. Ondanks zijn liefde voor VAG, zijn ook Hans-Jürgen Abt deze neppers een doorn in het oog.

Qua uiterlijk is de Slim Body dus iets minder indrukwekkend dan de Wide Body, maar het goede nieuws is dat dit geen gevolgen heeft voor de prestaties. Vergelijk het met een sporter die niet aan de anabolen gaat (Ben Johnson) maar opteert voor EPO, Aicar, S107 en Proxofim (Michael Rasmussen). Aan de laatste zie je het niet af, maar als hij een berg oprijdt is ‘ie toch verdomd rap. ABT pompt de SQ5 op van 354 naar 425 pk, maar ook voor de andere Q5-modellen liggen motorische dopingsetjes klaar. Kies Moah: Slim Body, of Wide Body?