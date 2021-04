Mitsubishi Outlander 3 2012-heden Occasion Aankoopadvies - Autoblog.nl

Ze waren mede door de lage bijtelling niet aan te slepen in Nederland. En dat betekent veel tweedehands, in dit occasion aankoopadvies nemen we de Mitsubishi Outlander onder handen.

Maar liefst 11.000 klanten zetten al een krabbel voor de Mitsubishi Outlander PHEV. Let wel: géén van die klanten had de auto al gereden of zelfs maar in het echt gezien. Het markeert de gekte toen plug-in hybrides zoals de Outlander zakelijk gereden kon worden met 0% bijtelling.

De Outlander is overigens ook leverbaar geweest met een 2.0 ClearTec benzinemotor en de 2.2 DI-D dieselmotor die beiden 150 pk leveren. In Nederland zijn die relatief schaars, het merendeel van de kopers koos voor de Outlander PHEV.

De aandrijflijn van de Outlander PHEV

In dit occasion aankoopadvies van de Mitsubishi Outlander kijken we dus vooral naar de plug-in hybride. Die heeft een bijzondere techniek, waarbij er bijvoorbeeld geen versnellingsbak wordt gebruikt. Bij snelheden boven 125 km/u drijft de 2.0 benzinemotor altijd de voorwielen aan. De viercilinder is een oude bekende: de 2.0 MIVEC DOHC met 121 pk en 190 Nm. Daarnaast zijn er nog twee elektromotoren die ieder 60 kW kunnen leveren. Helaas mogen we het geweld niet allemaal bij elkaar optellen: totaal heeft de Outlander PHEV maximaal 163 pk en 320 Nm beschikbaar. In de rijtest die we destijds van de Outlander PHEV maakten, staan meer details over hoe de aandrijflijn werkt.

In 2018 krijgt de Outlander PHEV een grotere en sterkere 2.4-liter benzinemotor met 135 pk en stijgt het totale vermogen dus iets. Het uiterlijk wordt dan ook opgefrist met een nieuwe grille, nieuwe mistlampen, koplampen mistlampen met led-techniek en rode achterlichten. Met iets mooiere materialen is de gefacelifte Outlander binnenin ook wat leuker geworden.

Lagere MRB voor plug-in hybride

Als occasionkoper van de Outlander zal je deze vermoedelijk privé aanschaffen. Dan is het goed om te weten dat je voor de Outlander maar de helft van de reguliere wegenbelasting betaalt. Aangezien de Outlander PHEV een verbrandingsmotor op benzine heeft, betaal je de helft van het tarief voor benzineauto’s. Voor dieselauto’s met een stekker werkt het net zo. In 2025 loopt de korting terug naar 25 procent en vanaf 2026 ga je de volle mep betalen. Het zogenaamde halftarief geldt overigens voor auto’s met een maximale CO2 uitstoot van 50 gram per kilometer.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Mitsubishi Outlander wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Mitsubishi Outlander problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De condenser van de airco kan defect raken. Een airco hoort ijskoude lucht te blazen op de laagste stand. Wellicht zelfs zo koud dat je hand er liever niet lang inhoudt.

Onderstel

Net zoals bij een elektrische auto kan een PHEV-handigheidje remenergie terugwinnen. Dat zou kunnen betekenen dat de reguliere remmen weinig gebruikt zijn. Controleer bij een gebruikte hybride of EV dan ook of de remmen gangbaar zijn.

De handrem verdient ook aandacht: het zelfstelmechanisme kan in de remklauw vast komen te zitten.

De Outlander PHEV weegt zo’n 1800 kg en dat merk je tijdens het rijden. Maar ook de banden kunnen best op hun donder krijgen bij een wat sportievere rijstijl.

De wiellagers zijn een bekend zwak punt, let op zoemende of zagende geluiden tijdens het rijden.

Aandrijflijn

De Outlander PHEV kan bijzonder zuinig met de benzine omgaan, maar dat is wel volledig afhankelijk van hoe vaak je kan laden en hoe veel je vervolgens elektrisch rijdt. In theorie is de elektrische range meer dan 50 km. In de praktijk is dat ruim meer dan de helft. Rijd je dus veel korte stukken en kan je veel laden, dan tank je (bijna) nooit.

Het brandstofverbruik valt wel tegen als je lange stukken op hogere snelheden gaat rijden. De 1 op 10 is dan zo in beeld en het kan ook nog erger.

De accu’s zelf blijken voorlopig nog behoorlijk duurzaam.

Wel komt het soms voor dat de hoogspanningsrelais defect raakt. Daarbij komt er dan vaak de melding “EV-sysm service required” en wordt vaak getriggerd door dat de benzinemotor bij lege accu aanspringt. Reparatie moet worden uitgevoerd door een EV specialist en kan in de papieren lopen.

De Outlander PHEV mag 1500 kg trekken, maar heeft daarvoor wel al zijn kracht nodig. Zeker in de bergen, moet je er dus voor zorgen dat de hybride accu zo vol mogelijk is. Gebruik daar de SAVE stand voor, dan zorgt de elektronica dat de accu vol blijft.

Elektronica

De aftermarket alarmsystemen geven nog wel eens een storing, dan blijft de startblokkering actief.

Aanbod Mitsubishi Outlander op Marktplaats

Op moment van schrijven zijn er ruim 500 Mitsubishi Outlander van deze derde generatie op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor de Mitsubishi Outlander 3 beginnen bij zo’n 10 mille. Let op: sommige auto’s worden ex BTW geadverteerd, maar die betaal je als particulier natuurlijk wel. Voor het totale aanbod van de Mitsubishi Outlander kun je uiteraard terecht op Marktplaats Auto.