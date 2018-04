Gaat Mercedes dikke motoren leveren aan Volvo?

De AMG V8 in een Volvo V60...Wij zien het zitten.

Doch zo mooi zal de realiteit waarschijnlijk niet worden. Volvo heeft al enige tijd aangegeven dat ze op pad zijn naar een volledig elektrische toekomst. Tot het zover is, was de verwachting dat we het moesten doen met de bekende vierpitter die in bijna alle modellen ligt of anders met de nieuwe driepitter die in de rest van de modellen ligt. Met behulp van zo’n beetje alle hulpmiddelen die je kan bedenken schopt de vierpitter het tot ruim 400 pk. Klinkt leuk op papier en @wouter was er ook hands-on best over te spreken (rijtest), maar het blijft een vier-in-lijn.

De cynicus, zoals ondergetekende, denkt dan ook dat de beslissing van Volvo om geen grotere motoren meet aan te bieden niet alleen ingegeven is door ideologische overwegingen. Het feit dat Volvo geen fabrikant meer achter zich heeft staan die een berg veelcilinders in de schappen heeft liggen zal ook best een beetje meespelen, niet?

Enfin, onlangs heeft er zich een ontwikkeling plaatsgevonden waardoor de deur naar een magazijn met een plethora aan dikke motoren opeens toch op een kier staat voor Volvo. Li Shufu nam namelijk een belang van 9,7 procent in Daimler. Via Geely is de Chinees ook eigenaar van Volvo. In ons land hebben we dit min of meer ter kennisgeving aangenomen, maar in Duitsland houdt de nieuwe aanwist van Li de gemoederen iets meer bezig, getuige deze epische cover van Manager Magazin. Serieus, ik ben stikjaloers op deze fotoshop van Doctor Zee als Mao Zedong:

Shufu liet eerder optekenen dat hij ‘coöperatie tussen de grote autoconcerns wel ziet zitten’. In het artikel schrijft de kwaliteitspublicatie dat Daimler (lees: Mercedes) nu bereid zou zijn motoren te leveren aan Volvo. Eventueel kan daarbij zelfs gedacht worden aan een constructie zoals bij Aston Martin, waar Daimler een klein belang in heeft. Ook het ontwikkelen van een gezamenlijk elektro-platform zou overwogen worden.

Om welke motoren het in dit geval zou gaan is niet duidelijk. Misschien dat de kleine Volvo-motoren uitgefaseerd worden ten faveure van kleine moderne Mercedes-motoren. Het zou ons echter logsicher lijken als Volvo een beroep doet op Mercedes voor wat dikkere motoren. De AMG V8 is wellicht wat teveel gevraagd, maar die zes-in-lijn uit de nieuwe CLS past vast prima bij het karakter van de V90. Het is alleen de vraag of ‘ie met Volvo’s FWD setup ook létterlijk in de grote Volvo’s past…