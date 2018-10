Volvo V40 Cross Country (2013 – heden) – occasion video & aankoopadvies

De V40 die niet bang is om vies te worden.

De Volvo V40 Cross Country werd in 2013 op de markt gebracht. Mindere motoren moesten het met voorwielaandrijving stellen, maar op de T4 en T5 motoren was zelfs vierwielaandrijving leverbaar. De Cross Country is makkelijk te herkennen aan de extra lappen plastic op de voor- en achterbumper alsmede de dikkere zijskirts, dakrails, zwarte accenten en natuurlijk een grotere rijhoogte: de V40 Cross Country staat maar liefst 40 millimeter hoger op zijn pootjes.

Wouter was er destijds, op de met sneeuw en ijs bedekte wegen (en meren) van Zweden, zeer van gecharmeerd. De vierwiel aangedreven versie liet zich namelijk zonder al teveel moeite verleiden tot vierwieldrifts met enorme sneeuwgordijnen tot gevolg. Volvo koos er overigens voor om een aantal uitvoeringen in Nederland niet te leveren, waaronder de T4 met vierwielaandrijving en de T2. De V40 Cross Country is echter behoorlijk populairm dus het kan best zijn dat er ook geïmporteerde auto’s met deze type motoren rondzwerven in ons land. Derhalve zijn ook deze uitvoeringen meegenomen in dit artikel.

Aanbod op Autotrack

Er staan op dit moment ongeveer 190 Volvo V40 Cross Country’s te koop op Autotrack.nl, waarbij de prijzen variëren van €11.000 tot ongeveer €43.000. De verdeling tussen benzine en diesel is ongeveer 50/50.

Pluspunten

Veilig

Comfortabel

Degelijk

Capabel offroad met 4WD

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De D4 met nieuwe tweeliter viercilinder (VEA) heeft veel vervuilingsproblemen gehad met de EGR-klep. Er verschijnt een melding “beperkt motorvermogen” en een schildpadje op het dashboard. Soms lost opnieuw starten het probleem op, maar uiteindelijk moet de EGR-klep (en koeling) vervangen worden door een nieuwere versie. Controleer of dat al gebeurd is. Hetzelfde kan ook optreden bij de andere recente 2.0 diesels (D2 en D3).

Diesels die veel korte ritjes hebben gemaakt, hebben soms verdunde of vervuilde olie.

De turbo van de 1.6 D2 motoren geven regelmatig vroegtijdig de geest.

De powershift automaat heeft elke drie jaar onderhoud nodig (onder andere nieuwe olie)

Exterieur

De deursloten blijven soms hangen, waardoor de deuren niet meer open willen. Lijkt met name voor te komen bij vroegere modellen.

Check voor de zekerheid even of er geen gekke schades zijn door gebruik offroad. Al achten we de kans klein dat er mensen zijn geweest die er daadwerkelijk mee het terrein in gingen.

Interieur

Het zicht rondom is beperkt voor een auto in deze klasse.

Elektrisch

Keyless Entry weigert soms, de ontvangst van de sensoren is niet fantastisch. Sensoren kunnen ook defect zijn, deze kosten zo’n 500 euro per deur.

De achteruitrijcamera geeft soms een verstoord beeld.

Controleer werking veiligheidssystemen zoals BLIS en actieve cruise control.

Er wordt nog wel eens geklaagd op het web over de ontvangst van de radio.

