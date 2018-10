ABT geeft de nieuwe Audi A8 een goede beurt

Begint het al oud te worden?

Door de verschillende krachtige motoren die de A8 in zijn leven heeft gekregen, is het lastig om Audi’s grootste sedan enkel te zien als een luxe slee. Hoewel hij niet per se met dat doel in het achterhoofd is gebouwd, kan de bolide wel degelijk dienen als een sportieve auto. Meer dan een jaar na de officiële onthulling van de nieuwe A8 (rijtest), presenteert ABT de visuele stukken die deze karaktertrekken benadrukken.

Het aerodynamische pakket dat ABT voor de Audi A8 in elkaar heeft geknutseld, omvat een reeks sportieve onderdelen die er zeker niet verkeerd uit zien. Voor 2.252 euro krijg je een subtiele voorspoiler, een aangepaste achterbumper en een diffuser. Betaal je nog eens 1.168 euro, dan krijg je er een uit carbon vervaardigde achterspoiler bij. De vraag is of dit je beter ligt dan Audi’s eigen sportpakket.

ABT laat de binnenzijde niet onaangetast. De Duitsers zeggen een aantal veranderingen te hebben doorgevoerd, maar meer dan de inmiddels bekende schakelpook willen ze niet onder de aandacht brengen. Foto’s ervan krijgen we ook niet. Wel durft ABT alvast de nieuwe velgen te laten zien, die beschikbaar worden gemaakt in de maten 20″ tot en met 22″.

De onthulling van ABT’s sportieve onderdelen voor de Audi A8 komt ongeveer een half jaar nadat de huistuner van VAG licht scheen op de motorische tuning die ze voor de limousine maakten. Wil je de A8 helemaal afmaken, dan smijt je naast de optische tuning eveneens het ECU-pakket van de Duitsers over de bolide heen. Hiermee stijgt het vermogen van de 3.0 TDI van 286 pk en 600 Nm naar 330 pk en 650 Nm. Afgezien van meer vermogen zorgt de tuning van ABT Sportsline er ook voor dat de motor in een veilig gebied blijft opereren. Klanten die dit aanschaffen, vergroten de kans dat de motor het plotseling begeeft dus niet.