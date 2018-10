“Formule 1 heeft een nieuwe bandenoorlog nodig”

En zo is het maar net.

Afgelopen weekend was er een bekend gezicht in de paddock te vinden. Tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinen was tijdens de Grand Prix van Japan vooral aanwezig om zijn MP4/13 te besturen voor de ogen van de fans, maar daarnaast had hij ook nog tijd over om hier en daar een journalist te spreken. Zoals gebruikelijk bij Finnen is ook Hakkinen niet het meest spraakzaam, maar wanneer zijn mond open gaat, komen er wel degelijk zinnige woorden uit.

Tegenover Autosport ging Hakkinen in op de mate waarin de sport zichzelf kan verbeteren. Hoewel hij hierbij nadrukkelijk aangeeft dat het niet zijn taak is om veranderingen aan te brengen, zou de Formule 1 er in zijn ogen op vooruit gaan wanneer er meerdere bandenleveranciers actief zijn in de sport. Dit is veelvuldig het geval geweest in de Formule 1, maar ondertussen vinden we al meer dan 10 jaar slechts één enkele leverancier in de sport. Van 2007 tot en met 2010 verzorgde Bridgestone de banden, daarna was het Pirelli die de rol overnam.

De voornaamste reden dat Hakkinen denkt dat het goed is voor de sport, is in zijn geheel te verbinden aan de hoeveelheid competitie die de ex-Formule 1-coureur ervoor terug verwacht te krijgen.

“There is no competition – there should be other manufacturers out there, that way the competition comes up. When I speak to the drivers I have understood the tyres go on a certain peak and if you push even a little further they just overheat. It’s not a criticism of what Pirelli’s doing, it’s just a fact that there should be competition. If you only have one driver driving out there it’s the same thing. We need competition. That’s exciting.”

Hoewel wij (of in ieder geval ik) het ermee eens zijn dat de Formule 1 meer bandenleveranciers kan gebruiken, lijkt het momenteel een onwerkelijke wens. Verschillende rubbergiganten hebben door de jaren al aangegeven dat ze geen interesse hebben. Michelin, bijvoorbeeld, wil enkel nog meedoen in competities die in zekere zin (of volledig) terug te leiden zijn naar straatauto’s. Hierom vinden we de Franse fabrikant bijvoorbeeld wel in de Formule E, aangezien ze daar met doodnormaal straatrubber in plaats van slicks rijden.