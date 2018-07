Voor 20 ruggen een Aston Martin rijden, het kan*

*Mits je één concessie kunt doen.

Aan het begin van deze eeuw was er de Aston Martin V12 Vanquish. Het topmodel van Aston Martin, uiteraard met V12, die zou laten zien waar het merk naar toe wilde gaan. Al is de Vanquish naar mijn bescheiden mening minder tijdloos dan de latere DB9 en Vantage, het is een echte Aston. Nieuw was hij peperduur, zo’n 360.000 euro. Tweedehands doet hij het al voor een stuk minder, voor ietsje meer dan een ton heb je er al één.

Een ton is echter niet niks, dus moet het even fronzen geweest zijn toen onze eigen @willeme bovenstaande ‘Vanquish’ vond. Hij is namelijk een stuk goedkoper dan de gemiddelde vraagprijs van een Vanquish. Werp er vervolgens een scherpere blik op en je zult zien dat er meer niet klopt. De velgen zijn verre van origineel, het stijlvolle donkere glas van de koplampen is vervangen door helder spul met aftermarket projectors erin en het interieur heeft meer overeenkomsten met een Jaguar dan een Aston. Hier is iets niet in de haak.

Oké, gezien de proporties kon het niet anders: dit is een replica. Al is het voor de kenners gelijk duidelijk, het kan veel erger. Het gros van de details lijkt op orde, de fugazi wordt eigenlijk alleen verraden door de proporties en de velgen. Hij staat op kenteken als een Jaguar Aston Replica uit 1997, hoogstwaarschijnlijk een XK. Zo eentje die de bad guy in de James Bond-film Die Another Day gebruikte om 007 dwars te zitten in een échte Vanquish. Ironisch.

Al heb je niet een haviksoog nodig om de auto een beetje gek te vinden, heeft het project tijd, moeite en waarschijnlijk geld gekost. De verkoper vraagt 18.000 euro, weinig voor een Vanquish: vrij veel voor een Jaguar XK. Hij is echter wel UNIEK!!1!