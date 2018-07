Gelekt! BMW 8-serie cabrio duikt op in het wild

En daar is 'ie hoor.

We wisten allemaal dat de 8-serie er ook als cabrio zou gaan komen. De vraag was echter wanneer. BMW had het nieuws ongetwijfeld onder duim willen houden, maar een man met een regenjas zag in de omgeving van Loch Assynt, Schotland deze dakloze 8-serie cabrio compleet naakt rijden.

De lezer van Auto Express twijfelde geen moment en schoot enkele scherpe plaatjes. Daar gaat BMW niet blij mee zijn. De Duitse autofabrikant was in Schotland met de 8-serie cabrio om promobeelden te maken van de auto. Autofabrikanten doen dit wel vaker, op locaties waarvan ze denken niemand tegen te komen. Andere merken spelen op safe en lanceren photoshops met de onthulling, zoals bijvoorbeeld een merk als Ferrari. Er is immers altijd een risico dat je gespot wordt, zoals nu het geval bij de 8-serie cabrio.

Het is echter geen wereldschokkend geheim, want de 8-serie zonder dak ziet er precies uit zoals je zou verwachten. Het vastgelegde exemplaar betrof een M850i Convertible, het voorlopige topmodel van de 8-serie. Gelukkig komt er ook een hardcore M8, al bewaart BMW het M GmbH-product voor een later moment.