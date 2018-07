Dit doet G-Power met de Mercedes-AMG C63

Een relatief subtiele power-upgrade voor de dikste C-Klasse.

Al bijna vier jaar is de huidige C-Klasse (W205) onder ons, maar dat zie je er niet aan af. Op een kleine facelift na is de auto nog steeds ongewijzigd op de markt. Ook de brute AMG C63 (S) met de welbekende 4.0 Twinturbo V8 in het vooronder blijft een gave wagen. Het is de kleinste ‘AMG 63’ en het lijkt erop dat het de laatste C-Klasse met een V8 wordt.

Dus moeten we genieten van het feit dat de V8-aangedreven C-Klasse er nog is. G-Power heeft een manier om hem gaaf te maken. De tuner, bekend van onder meer dit soort creaties, geeft de auto een subtiele oppepper. Want visueel gezien is er niet veel onderscheid tussen de G-Power en de reguliere C63. Behalve oranje afdekking onder de motorkap, oranje remklauwen en dikke velgen is hij niet aangepast.

Motorisch gezien natuurlijk wel. Maar ook daar, in het achterhoofd houdende dat G-Power ook creaties met 700 tot 800 pk levert, is de werkwijze subtiel te noemen. Door middel van chiptuning levert de C63 nu 600 pk en 800 Nm koppel. ‘Slechts’ 90 pk meer dan de C63 S en 12 pk minder dan grote broer E-Klasse in 63 S trim (rijtest).

Onder de streep dus een C-Klasse die net even wat beter is in ongeveer alle meetbare zaken. Nu een kleine sedan met een V8 nog kan, moeten we er dan maar het beste van maken, aldus G-Power.