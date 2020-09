Voormalig F1 kampioen Fittipaldi heeft fittie met schuldeisers - Autoblog.nl

Een paar mensen willen even ruim acht miljoen zien van Emerson Fittipaldi.

Het leven van een sportman (m/v) na zijn actieve carrière gaat soms niet over rozen. Aan de ene kant liggen er, zeker als je succes hebt gehad, natuurlijk enorm veel kansen op je te wachten. Met een beetje mazzel heb je immers een bak geld op je rekening staan en de nodige contacten opgedaan. Aan de andere kant is dat bekend zijn met succes ook een valkuil. Met de verkeerde investeringen in de verkeerde mensen kan je zomaar opeens je geld kwijt zijn. En dan wordt het lastig de levensstijl waaraan je gewend bent geraakt vol te houden. ESPN maakte er een mooie docu over genaamd ‘Broke’.

Emmo

Als het aan de Braziliaanse Banco Safra ligt mag Emerson Wojciechowska Fittipaldi toegevoegd worden aan het lijstje van sportmiljonairs die bankroet gaan. Dit bericht althans de Braziliaanse kwaliteitspublicatie Folha de Sao Paolo. De bank is de grootste van vele schuldeisers die in totaal zo’n 8,5 miljoen Euro willen zien van ‘Emmo’. De aantijging, die door Fittipaldi zelf overigens ontkend wordt, is dat hij een luxe leventje leidt in ‘Murica terwijl hij in Brazilië schuldeisers in de kou laat staan.

Puike beslissingen

Voor Fittipaldi zou het niet de eerste keer zijn dat hij financiëel onhandige moves maakt. In 1972 werd de Brazo wereldkampioen met Lotus. Op dat moment was hij de jongste F1 wereldkampioen ooit. Een mooi opstapje naar een lucratieve carrière zou je zeggen. Maar nadat Emerson in 1974 nogmaals de titel won met McLaren, besloot hij vanaf 1976 voor zijn eigen team te gaan racen dat hij runde samen met broer Wilson. Aan het eind van het seizoen 1980 was het geld op.

Gelukkig lag er nog een tweede carrière in het verschiet in ‘Murica, waar Emerson uiteindelijk terecht kon bij topteam Penske. Hij won er twee keer de Indy 500, waarbij hij de tweede keer weigerde de melk te drinken voor de winnaar. Emmo had zelf een paar sinaasappelplantages in Brazilië en wilde het kostelijke vruchtensap promoten. Het kostte hem 5.000 Dollar en nederige excuses aan de American Dairy Association.

Trofeeën

Emerson bleef voor Penske racen tot 1996, het jaar waarin hij 50 jaar oud werd. Al met al moet dat de nodige duiten hebben opgeleverd, maar in 2016 werd hij al eens aangeklaagd voor wanbetalerij. Schuldeisers legden onder andere beroep op enkele trofeeën #sad. Nu een aantal jaar later is het dus weer raak. Of dit zijn weerslag gaat hebben op de prille carrières van kleinzonen Enzo en Pietro Fittipaldi valt te bezien. Laten we in ieder geval hopen dat Vettel en Hamilton er wat van leren…