Held in Ferrari redt vrouw op scootmobiel uit Dordtse sloot - Autoblog.nl

Hoezo, asobak? Een held in een Ferrari geeft rijders van het merk vandaag een goede naam.

Als je in een bepaald model auto rijdt, ben je eigenlijk ook meteen een soort PR pipo voor dat model auto. Al die herkenbare styling cues en badges zorgen daar wel voor. Het is een beetje als een Lacoste polo dragen met niet één maar een stuk of negen krokodillen erop. Daar sta je natuurlijk nooit bij stil, maar als jij die BMW rijder bent die nooit zijn richtingaanwijzers uitzet, geef je ons allen een slechte naam. Foei!

Nou geldt dit bovenstaande natuurlijk nog eens extra als je in iets exotisch rijdt. Er zijn er dan namelijk minder van jullie, dus wat jij doet in je auto is meteen de norm voor die auto. Als je in je neus zit te peuteren in een Donkie, zijn alle Donkervoortrijders neuspeuteraars. Zo werkt dat nou eenmaal. Gelukkig voor ’s lands Ferrari-rijders, heeft vandaag een van jullie een goede daad verricht.

Op de Oude Veerweg in Dordrecht, reed een vrouw op een scootmobiel namelijk niet de veerboot op, maar de plomp in. Nou rijd je meestal niet op een scootmobiel omdat je kan zwemmen als Ranomi Kromowidjojo, dus dit was best een hachelijke situatie. Op zo’n moment is een ridder op een wit paard in de buurt wel handig. Helaas was die niet in de buurt, maar gelukkig was er wel een man in een matgrijs raspaard met zwarte velgen nabij.

De man zette zijn Ferrari FF pardoes aan de kant en schoot de vrouw te hulp. De politie heeft haar vevrolgens naar huis gebracht. De man in de FF heeft zijn weg vervolgd, zonder zijn pet te verliezen. What a guy.

Maar goed dat er niet toevallig een Audi Q8 langskwam op dat moment…

Image-Credit: Media-TV