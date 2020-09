Deze auto's houden het best hun waarde - Autoblog.nl

De lijst der lijsten als je wil dat de waarde van je auto niet te onderhevig is aan deflatie.

De gemiddelde Nederlandse autokoper is tegenwoordig natuurlijk een okkaziekoper. Nieuwe auto’s zijn door belastingen en koopkrachtontwikelingen immers alleen nog te doen voor leaserts en de lieden op het pluche. Wat dat betreft is het lijstje wat we onlangs publiceerden over de hardst afschrijvende auto’s voor veel lezers het interessantst. Dan weet je tenminste waar je voor je dubbeltjes op de eerste rang zit.

Maar, wat nou als je lekker ingespeeld hebt op de triljarden uitgaves van de overheden in maart en je er nu warmpjes bijzit. Wat kan je dan het beste nieuw kopen dat juist niet zo hard afschrijft? De Britse consumentenorganisatie Whatcar zocht ook dat uit. De resultaten zullen je verbazen.

Want hoewel in het lijstje van afschrijvers een paar dikke vette Duitsers te vonden waren zoals de Audi A8 en Mercedes S Klasse cabrio, staan er in het lijstje van waardevaste auto’s ook een paar Duitse dikbolides. Je moet dus gewoon een beetje oppassen welke Teutoonse blepper je koopt. De minst afschrijvende auto’s volgens Whatcar staan on onderstaande tabel. Opvallend is hierbij dat ze het hebben over de waardes over drie jaar, terwijl sommige auto’s in het lijstje nog niet eens drie jaar op de markt zijn. Maar goed, er zal vast gedegen onderzoek aan ten grondslag liggen, zoals @lincoln zou zeggen.

Minst afschrijvende auto's volgens Whatcar (2020)

Model Restwaarde na 3 jaar in procenten 1. Porsche Macan 59,9 2. Porsche Cayenne Coupé 58,5 3. Land Rover Defender 58,1 4. Alpine A110 57,9 5. Porsche 911 57,5 6. Porsche Taycan 57,4 7. Tesla Model 3 57,0 8. Range Rover Evoque 55,2 9. Lamborghini Urus 55,1 10. Porsche Panamera Sport Turismo 53,9

Het is dus duidelijk. Als je nieuw wil kopen en een beetje voordelig wil rijden, koop dan een Porsche. Waarvan akte.

Dank Flyer Bunch voor de tip!