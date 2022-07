Vrees voor protestactie op het circuit tijdens GP van Engeland

De plaatselijke politie heeft redenen om te geloven dat er een protestactie gehouden wordt tijdens de GP van Engeland – waaronder een invasie op de baan op zondag.

Met een week zoals we hebben gehad in Nederland, hoeven we niet uit te leggen dat protesteren soms de grenzen opzoeken is. Of deze soms zelfs volledig passeren. Alles om je statement te maken, maar het moet wel veilig blijven. De Engelsen die dit weekend gastheer zijn van de Formule 1, weten dat laatste niet helemaal zeker.

Protestactie gepland

De plaatselijke politie heeft valide redenen om te geloven dat er een protestactie gaat plaatsvinden tijdens de GP van Engeland. Dat laat Northants Police weten in een statement. Het zou gaan om een ‘verstoring van de race’ onder het mom protestactie. De politie laat ook weten dat deze mensen zichzelf en de mensen op de baan niet in gevaar mogen brengen.

Aan de mensen die willen protesteren: wij dringen aan om jezelf, de coureurs en de marshalls en baanbeheerders niet in gevaar te brengen met jullie acties. Blijf weg van het circuit: anders zet je levens op het spel. Demonstreren is een recht en een vreedzame demonstratie naast het circuit is te bespreken, maar we roepen op om geen levensgevaarlijke situatie te creëren Northants Police

Wie de demonstranten zijn en waar de info vandaan komt, wordt in het midden gelaten. Voor wie nu denkt dat alleen een ezel tijdens een race de baan op zou gaan: het is al eens gebeurd. In 2003 voerde een man gekleed in traditionele kledij een protestactie uit tijdens de GP van Engeland, precies tussen de racende coureurs. Des tijds werd de fout gemaakt dat de camera op hem gericht bleef, waardoor het eigenlijk een zeer succesvolle boodschap was.

Als het plan was om de baan op te rennen, lijkt een boodschap van de politie een druppel op een gloeiende plaat. Maar goed, zo kan wel voorbereid zijn op de potentiële dreiging. Laten we toch hopen dat er niemand in gevaar komt.