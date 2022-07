Nachtmerrie: 80 dakloze Ferrari Monza’s in de stromende regen

Het nadeel van een dakloze auto is… dat je geen dak hebt om regen tegen te houden. En daar zijn 80 eigenaren van een Ferrari SP Monza tijdens een eigenarenevenement in de stromende regen op de harde manier achter gekomen.

Ferrari startte in 2018 met een illustere collectie supercars. De “Icona-serie” startte met de Ferrari Monza SP1 en SP2, waar het getal achter SP staat voor het aantal zitplaatsen. In beide gevallen gaat het om een bijzondere open supercar op basis van de 812 Superfast. Geen dak en enkel een piepklein voorruitje om het gevoel van de goede oude Ferrari racewagens terug naar het heden te brengen. Er werden 499 exemplaren gebouwd en die waren enkel bedoeld voor zeer vertrouwde Ferrari-klanten. Die daarna ook nog even ruim 1,5 miljoen euro moesten overmaken.

SP Owners Tour

Ferrari vindt het belangrijk dat klanten van hun Icona-auto’s ook wat speciale voordelen krijgen. Zo organiseerde het merk een speciale Owners Tour voor eigenaren van een SP1 en SP2. De meeste exemplaren blijven immers veelal achter slot en grendel, want bij een regenbui heb je een probleem. Ferrari koos echter een heerlijke zomerdag in Italië voor de eigenaren om samen te komen. Het soort weer en de soort setting waar deze auto’s echt tot hun recht komen. Toscaanse B-weggetjes, het prachtige Italiaanse landschap en dan ook nog eens in een vijfsterrenrestaurant eten (overigens moet je wel 30.000 euro neerleggen om mee te mogen doen). Als klap op de vuurpijl werden de auto’s neergezet bij Ferrari’s eigen circuit Pista di Fiorano, zodat eigenaren wat rondjes mochten rijden. En daar ging het gruwelijk mis.

Monza’s in de regen

YouTuber Varryx was ter plaatse en die filmde hoe de zomerzon ineens plaats maakte voor een aardig forse regenbui. Zo stonden alle 80 aanwezige exemplaren van de Ferrari Monza ineens in de stromende regen. Mensen rennen driftig heen en weer om afdekkingen te zoeken, maar het is eigenlijk tevergeefs. Want de SP1 en SP2 zijn ontworpen om in de zomerzon te rijden. Ze kunnen niet tegen water. Er is niks bekend over de schade, maar de kans is groot dat de meerderheid van deze miljoenen kostende Ferrari’s waterschade heeft opgelopen.

Het is te hopen dat Ferrari de boel een beetje gedekt heeft qua schadevergoeding, al is het natuurlijk extra te hopen dat de schade meevalt. Toch een pijnlijke fout om 80 exemplaren van de Ferrari Monza in de regen te zetten. Volgende keer iets beter de Buienradar checken is wellicht aan te raden. (via Varryx)