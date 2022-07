Autoblog Garage: Kia EV6 duurtester, de eerste kilometers

We hebben al wat kilometers afgelegd met onze nieuwe Kia duurtester. Tijd om in de specs te duiken en de eerste indrukken te noteren.

Een Kia EV6 Autoblog Garage duurtester? Inderdaad we rijden de komende maanden op de redactie met de populaire Kia EV6. Dat hadden jullie natuurlijk al gezien in de introductievideo. Niet? Check dan die video van Wouter hieronder.

De Kia EV6 is natuurlijk niet de eerste elektrische auto in de Autoblog Garage. Eerder hadden we al een Jaguar I-Pace, een Mercedes EQC en een Volkswagen ID.4 onder onze hoede. De Kia EV6 is potentieël wél de leukste elektrische auto die we tot nu toe gehad hebben. Tijdens de eerste rijtest met de Kia EV6 ontdekte Wouter namelijk al dat dit de stuurmansauto onder de EV’s is.

De komende periode gaan we ontdekken hoe de auto op langere termijn bevalt. Daarbij kijken we natuurlijk niet alleen hoe de auto rijdt, maar ook naar de praktische kant van het verhaal.

Welke versie hebben we?

De Kia EV6 is met twee verschillende accupakketten te krijgen en dan kun je ook nog kiezen tussen achterwielaandrijving en vierwielaandrijving. Oftewel: één of twee elektromotoren. Om het even overzichtelijk te houden, je hebt de volgende varianten:

Kia EV6 58 kWh

Kia EV6 77,4 kWh

Kia EV6 77,4 kWh AWD

Kia EV6 GT

‘Onze’ Kia EV6 is dus een exemplaar met het 77,4 kWh accupakket en vierwielaandrijving. Het is niet de supercar-killende EV6 GT, want die wordt momenteel nog niet geleverd in Nederland. Aan de ene kant is dat jammer, aan de andere kant: de 77,4 kWh AWD is wel iets relevanter.

En eerlijk is eerlijk: deze versie is ook snel zat. De elektromotoren op de voor- en achteras leveren samen 239 kW (oftewel 325 pk) en vooral ook een berg koppel: 605 Nm. Daarmee heb je al in 5,2 seconden de 100 km/u aangetikt. De topsnelheid van 185 km/u is minder indrukwekkend, maar laten we wel wezen: voor het gros van de mensen gewoon voldoende.

Het is niet de Kia EV6 met de grootste range, want daarvoor moet je de versie met enkel achterwielaandrijving hebben. Bovendien moet je dan NIET de 20 inch velgen aanvinken, wat deze wel heeft.

Daarmee heb je een range van 484 km. Ter vergelijking: met de standaard 19 inch velgen is dat 506 km. En met enkel achterwielaandrijving heb je een actieradius van 528 km. We hebben het nu uiteraard over de WLTP-cijfers. Wat er in de praktijk nog van overblijft, daar zullen we jullie uiteraard over informeren.

Wat zit er allemaal op?

We nemen ook even de opties met jullie door. Om met de buitenkant te beginnen: deze EV6 is uitgevoerd in Snow White Pearl, waarvoor je een meerprijs van €795 betaalt. De enige ‘gratis’ kleur is Runway Red. Stiekem is dat is dat ook gelijk een van de leukste kleuren.

Qua velgen zijn er twee opties. We hebben al verklapt welke exemplaren er onder deze auto zitten: de 20 inch lichtmetalen velgen. Daarvoor moet je €1.739 aftikken en je levert dus ook ietsje in qua range. Maar ja, het oog wil natuurlijk ook wat.

Deze Kia EV6 zit verder goed in de spulletjes, want het gaat hier om de ‘Plus Advanced’-uitvoering. Van de vier uitvoeringen is dit de op één na dikste uitvoering.

Met een ‘kale’ EV6 Air kom je trouwens ook al weinig tekort. Adaptive cruise control, achteruitrijcamera, parkeersensoren, stoelverwarming voor, stuurwielverwarming: het is allemaal standaard.

Elektrisch verstelbare stoelen zijn dan weer niet standaard, daarvoor moet je de Plus-versie hebben. Daarmee krijg je ook meteen de Vehicle2Load-functie, stoelverwarming achter, een automatische achterklep, een warmtepomp en premium audio met 14 speakers.

‘Onze’ versie is dus de Plus Advanced. De verschillen met een gewone Plus zijn niet heel groot. De enige extra’s zijn 20 inch velgen, een glazen schuif-/kanteldak en voorstoelen met een relaxfunctie. Dat laatste is uniek voor de Plus Advanced, want dat zit weer niet op de topuitvoering. Boffen wij even.

Wat kost ‘ie?

Er zit dus genoeg op, maar wat kost dat dan? Voor een Kia EV6 77,4 kWh Plus Advanced ben je € 57.595 kwijt. Het enige wat er verder is aangevinkt is de witte metallic lak á € 795. Onder de streep komen we dus uit op een bedrag van € 58.390.

Maar veel mensen zullen deze auto natuurlijk als zakelijke leaseauto rijden. Wat ben jij of jouw werkgever dan kwijt per maand?

Kia EV6 AIR RWD 58 kWh -> vanaf € 572 per maand

Kia EV6 PLUS RWD 77,4 kWh -> vanaf € 643 per maand

Kia EV6 77,4 kWh AWD -> vanaf € 770 per maand

Kia EV6 GT -> vanaf € 865 per maand

Allemaal ex. btw, op basis van 60 maanden/10.000km per jaar (Bron: zakelijkelektrischleasen.nl)

De eerste kilometers

Inmiddels is de Kia al mee geweest met meerdere redacteuren en iedereen kwam zo terug met zijn eigen opmerkingen over de auto, het rijgedrag en niet te vergeten: het uiterlijk.

De meningen van alle buren zullen we niet meenemen. Laten we het er op houden dat het meteen duidelijk is voor iedereen in de straat dat er ‘een nieuwe auto’ staat wanneer je de EV6 (zeker in het wit) parkeert voor je huis. Of de buren dan stiekem een eigen Whatsapp-groepje aanmaken om het over de Kia te hebben weten we natuurlijk niet. De ongevraagde meningen (altijd de meest waardevolle) variëren van ‘mooi’ naar ‘bijzonder….’.

Hoofdredacteur @michaelras gaat binnenkort voor een langere roadtrip naar Frankrijk en dat moet maar eens elektrisch gebeuren (vond de rest van de redactie). Nu hebben we nóg een nieuwe stekkerduurtester (spoiler: een Mercedes EQB) en hij koos toch voor die auto. Waarom? Volgens hem is de Kia EV6 wel redelijk stug als reisauto. “Hij ligt natuurlijk heerlijk op de weg. Maar ik vind hem als familieauto toch duidelijk minder comfortabel dan de EQB en rond de middenstand stuurt hij behoorlijk zwaar “.

Redacteur Ruben deelt de mening voor een gedeelte met Michael. “De EV6 is echt een lekker sturende auto. Bij de eerste beste rotonde is het gewicht van de elektrische auto echter niet te verbloemen. Dan besef je weer dat je een flatgebouw de bocht om moet sturen. Wat dat betreft is de EV6 het lekkerst op een lange doordraaier. Het onderstel weet zich dan goed te zetten en door de vierwielaandrijving duwt de Kia je mooi uit de bocht.”

Ruben vult verder aan: “Kia heeft ongelofelijke stappen gezet met de EV6. Twintig jaar geleden was het nog een ‘lullig’ automerk met suffe auto’s. Dat is nu wel anders. Het vooruitstrevende design zal niet ieders ding zijn en op aandacht kun je zeker rekenen onderweg. Ik vind het wel tof. De ergonomie en zitpositie is dik in orde. Gewoon een enorm fijne auto om jezelf, anderen en de bagage mee te vervoeren. Tel daarbij op dat het onderstel lekker sportief is in combinatie met zeer snel laden. Een zeer goede indruk geeft deze Kia EV6. Deze EV moet de Duitse premium automerken vraagtekens geven.”

Ondergetekende heeft zelf natuurlijk ook een mening over de Kia EV6. Ik sta op de redactie een beetje bekend als iemand die auto’s afkraakt omdat ze lelijk zijn. Ik ben nu eenmaal visueel ingesteld. Wat dat betreft scoort de Kia EV6 geen punten bij mij, ook niet als ik ‘m in het echt voor m’n neus zie staan. Gelukkig zie je daar niks van als je er in zit. Dan is het opeens wél een hele prettige EV. Wat mij betreft een perfecte auto voor woon-werkverkeer. En als je met je linkerduim de Sport-modus selecteert nog een leuke auto ook. Dan voel je ook meteen de gasrespons directer worden en vraag je jezelf af waar de EV6 GT nog voor nodig is. En het comfort? Daar heb ik geen klachten over, in tegenstelling tot sommige anderen. Maar dat is misschien omdat ik een verlaagde Crossfire gewend ben.

Wouter’s mening weten jullie inmiddels al, dus samenvattend kunnen we concluderen dat de eerste indrukken overwegend positief zijn. Maar… bij een duurtester gaat het natuurlijk niet alleen om de eerste indrukken. We houden jullie dus op de hoogte van onze ervaringen met de Kia EV6 duurtester.

Deze auto’s staan nog meer in de Autoblog Garage: