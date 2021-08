Lezersvraag: is de GP van Zandvoort een schande?

Schaamte en schande. Nooit was er zoveel te doen rondom een GP in Zandvoort. In deze lezersvraag willen we je mening horen.

Leuk man, over een paar weken racen de F1-bolides over het Circuit van Zandvoort. Nou ja, leuk. Het sfeertje in Nederland is nu niet bepaald gezellig te noemen. Het ligt er natuurlijk ook aan in welk hoek je het zoekt. Maar over het algemeen kun je rustig zeggen dat er veel te doen is rondom de Grand Prix.

Op deze vrijdagmiddag droppen we dan ook deze vraag in de comments. Is de GP van Zandvoort een schande? Is het vreemd dat er in deze tijd een dergelijk event kan plaatsvinden, of moet dat wel kunnen? Verwijten worden heen en weer gegooid en de gemoederen op radio, televisie en internet lopen soms hoog op. En ja, zelfs op een autosite waar we gek zijn op benzine snuiven zijn er wat dat betreft voor- en tegenstanders te vinden.

Iemand die daar ook openlijk aan twijfelde is BNR columnist Ben vd Burg. Hij verwoorde de ‘interne struggle’ in zijn (gesproken) column die je hier op BNR kunt terugluisteren.

Corona of niet, discussie rondom deze race zullen we de komende jaren nog wel houden. Niet alleen is Nederland kampioen zeuren (wat dat betreft een wonder dat Twitter geen Nederlandse uitvinding is), maar ook omdat CM.com Circuit Zandvoort zich in een natuurgebied begeeft schop je bepaalde groepen tegen het been. Nu al benieuwd waar we het in 2022 en 2023 over gaan hebben, mocht de GP van Zandvoort dan weer verreden worden.