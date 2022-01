Vrouw snapt trajectcontroles niet, komt onder 35 bekeuringen uit

La chance est avec les stupides, zoals het bekende spreekwoord luidt.

Als je niet doorhebt dat er op je dagelijkse route een flitser staat of een trajectcontrole is, kan dat aardig in de papieren lopen. Gelukkig worden trajectcontroles altijd netjes aangegeven met borden. En er bestaat zoiets als Flitsmeister.

Misschien zijn ze in Frankrijk niet bekend met Flitsmeister, want een jongedame kreeg het voor elkaar om 35 keer de fout in te gaan. De 22-jarige Française kachelde keer op keer vrolijk langs een trajectcontrole met een te hoge snelheid.

Pas na een paar maanden kwam ze erachter wat er aan de hand was. Toen kwamen namelijk opeens de bekeuringen binnenstromen. In totaal had de jongedame voor zo’n €2.600 aan boetes verzameld op hetzelfde traject. Dat is waarschijnlijk meer dan wat ze voor haar auto – een Peugeot 206 – betaald had.

In plaats van de boetes te lappen besloot ze met behulp van haar vader in beroep te gaan. En wat denk je? Dit had nog succes ook. Dat is opmerkelijk, want je zou denken dat ze geen poot heeft om op te staan. Het is namelijk je burgerplicht de wet te kennen.

Besançon. Elle ignorait le fonctionnement du radar tronçon des Mercureaux : malgré 35 infractions, la jeune conductrice dispensée de peine



▶ https://t.co/RZGpCQjVBc pic.twitter.com/rWZxjrO0CA — L'Est Républicain (@lestrepublicain) January 18, 2022

De reden dat de rechter de hand over het hart streek had vooral te maken met het feit dat de boetes vrij laat binnenkwamen. Dit duurde namelijk maanden en dat vond de rechter toch wat lang. Wellicht zal ook meegespeeld hebben dat het meisje haar lesje wel geleerd heeft. Het zijn toch de beroerdste niet, die rechters.

De boetes worden allemaal kwijt gescholden en er worden ook geen punten van haar rijbewijs afgetrokken, zoals in Frankrijk gebruikelijk is. Daarmee heeft de Française dus ontzettend veel geluk. En ze weet nu in ieder geval voor eens en voor altijd hoe trajectcontroles werken.

Bron: L’Est Républicain