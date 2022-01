Introductie van de Alfa Romeo Tonale is ‘al’ over twee weken!

We dachten dat we het niet meer mee zouden maken, maar nu is de introductie van de Alfa Romeo Tonale toch opeens aanstaande.

Zo goed als Italianen kunnen ontwerpen, zo slecht kunnen ze plannen. Of zeggen we daarmee iets racistisch? Bij Alfa Romeo kun je er in ieder geval van uitgaan dat een model óf tig keer wordt uitgesteld óf helemaal niet meer komt.

De Tonale valt in de eerste categorie. Deze auto is inmiddels talloze keren uitgesteld, maar hij komt wel degelijk. Sterker nog: de introductie is toch nog iets vroeger dan verwacht. We rekenden eigenlijk pas op een onthulling in de zomer.

Nu krijgen we echter officieel bericht vanuit Turijn. De introductie van de Alfa Romeo Tonale mogen we voor 8 februari noteren. Even voor de goede orde: dan hebben we het over 8 februari 2022. Dat is warempel al over twee weken.

We hebben de Tonale al diverse keren behandeld, maar mocht je het toch gemist hebben: het is dus een SUV die onder de Stelvio gepositioneerd wordt. Met een lengte van 4,53 meter moet de Tonale het op gaan nemen tegen auto’s als de Audi Q3 en de BMW X1.

Welke motoren de Alfa Romeo Tonale krijgt (waarschijnlijk) is ook al bekend. Naast een 130 pk sterke diesel zijn er drie benzinevarianten, met 130 pk, 160 pk en als klap op de vuurpijl een versie met 240 pk. Die laatste is een plug-in hybride. Dat wordt dus de eerste PHEV van Alfa. Lekker op tijd, jongens.

Aan het uiterlijk van de Tonale zal het niet liggen. Dat zit wel snor. Zoals we al sinds 2019 weten. Het is dat ze design zo goed in de vingers hebben, anders hadden ze de Tonale al meteen bij de introductie een facelift kunnen geven.

Enfin, het wachten is nu dus bijna voorbij. 8 februari is het dan eindelijk zover: de introductie van de Alfa Romeo Tonale!