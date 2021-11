Waardetransport strooit cash op snelweg (+video!)

Een deur van een waardetransport vrachtwagen ‘gaat’ ineens open, waardoor er overal op de snelweg contant geld ligt.

Het is de droom van iedereen uiteraard. Dat je niets hoeft te doen en er ineens heel erg veel geld jouw kant op komt. Natuurlijk zijn er mensen die er liever kneiterhard voor werken, maar dat verandert niets aan de regel dat extra gratis geld gewoon lekker is. Als je je auto gaat uitzuigen en je vindt wat cash: altijd leuk toch? Precies!

In dit geval gaat het eventjes iets verder dan een paar ‘eckermen’ uit de achterbank vissen. Het gebeurde allemaal in de buut van San Diego, Californië. Een van de deuren van een waardetransport vrachtwagen ging ‘zomaar’ open.

Waardetransport verliest, eh, waarde

Dit resulteerde in de enige mogelijke reactie: iedereen raakte helemaal door het dolle heen. Bestuurders parkeerden hun auto midden op de snelweg, om zo veel mogelijk bankbiljetten te vergaren. Dit zorgde er namelijk voor dat alle andere auto’s erachter óók moesten stoppen. Daarvan ging ook een gedeelte van de bestuurders op zoek naar verse bankbiljetten die uit de waardetransportwagen waren gevallen.

Het geval wordt onderzocht door de California Highway Patrol. Deze is nu alles aan het uitzoeken. Het is aan hen om te zorgen dat al het geld weer terecht komt bij de rechtmatige eigenaar. Gelukkig hebben ze daarbij de hulp van de FBI om het geld weer op te sporen.

Retourneren

De California Highway Patrol raadt iedereen die gestopt is om geld dat uit de waardetransportwagen is gevallen, in te leveren. Er zijn volgens een woordvoerder van de politie heel erg veel videobeelden en foto’s van het voorval.

Ze kunnen dus iedereen die gestopt is om geld op te pakken alsnog vinden. Of er verzachtende omstandigheden zijn voor mensen die ineens geen zin hebben in een nieuwe boott, Camaro of onbeperkt steaks eten, is niet bekend.

Via: CNN.